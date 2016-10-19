Эта Киля: астрономы показали фото звезды, которая может уничтожить Землю

Также они опубликовали полученные снимки в журнале Astronomy&Astrophysics, передает РИА Новости.

Европейские астрономы получили самые четкие на сегодня фотографии этой звезды, каждый пиксель на которых соответствует длине всего в 14 астрономических единиц, средних расстояний между Землей и Солнцем (149 миллионов километров). Это стало возможным благодаря технологии оптической интерферометрии, объединившей четыре небольших вспомогательных телескопа обсерватории VLT в единый виртуальный телескоп, способный рассмотреть детали, недоступные даже для "Хаббла" и "большого" VLT.

Эти фотографии помогли ученым рассмотреть необычный регион в центральной части системы между "большой" и "малой" звездами Эты Киля, в котором сталкиваются звездные ветра каждого из светил, порождая необычные завихрения и структуры в материи туманности Гомункула.

Помимо открытия этой структуры, ученые также смогли точно измерить скорость потери массы более крупной звездой. Как объясняет Вайгельт, подобные замеры необходимы для оценки того, как скоро Эта Киля превратится в сверхновую, мощность которой будет такова, что ее взрыв может в теории угрожать и Земле, несмотря на гигантское расстояние между Солнцем и этой мега-звездой.

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Взрыв такой звезды, механизм и последствия которого пока не ясны из-за уникальности Эты Киля, сделает ее более заметной на ночном небе, чем Венера, и приведет к бомбардировке атмосферы и околоземного пространства большим количеством заряженных частиц и гамма-лучей, если "ось" сверхновой будет направлена на Землю. Они уничтожат все спутники на орбите и, вероятно, лишат Землю ее озонового слоя, что может вызвать катастрофические последствия для жизни на нашей планете.

Звезда Эта Киля (n Carinae) известна своей необычной историей. Впервые светило было отмечено на карте неба английским астрономом Эдмундом Галлеем в 1677 году. На протяжении 18 века и начала 19 века яркость этой звезды периодически увеличивалась и уменьшалась. К примеру, в 1827 году ее яркость начала быстро расти, достигнув максимума в апреле 1843 года, когда звезда затмила все остальные светила на небосводе, кроме Сириуса, который приблизительно в тысячу раз ближе к Земле, чем Эта Киля (7800 световых лет).

Наблюдения за этой звездой в текущем столетии и в конце 20 века показали, что она является крайне экзотической двойной системой, состоящей из, возможно, крупнейшей звезды Галактики массой в 120-150 Солнц и ее "небольшого" спутника, чья масса всего в 30-80 раз выше, чем у нашего светила.

Давление света внутри недр более крупного светила настолько велико, что вспышки активности внутри Эты Киля буквальным образом "срывают" внешние покровы звезды, выбрасывая их в открытый космос. По текущим оценкам ученых, более крупная "половина" системы уже потеряла около 30 масс Солнца в ходе подобных вспышек, следы которых образовали красивую туманность Гомункула, окружающую Эту Киля.