Научные приборы ровера обнаружили, что осадочные породы формации на планете состоят из глины и ила.

Марсоход Perseverance NASA обнаружил в скалах необычные особенности, которые свидетельствуют о том, что когда-то на Красной планете могла существовать жизнь. Об этом пишет Axios, ссылаясь на исследование, которое опубликовано в журнале Nature.

Как отметил заместитель администратора управления научных миссий NASA Ники Фокс, это открытие является "ближайшим к обнаружению древней жизни на Марсе".

По словам исполняющего обязанности администратора NASA Шона Даффи, это открытие "вполне может быть самым ярким знаком жизни, который мы когда-либо находили на Марсе", несмотря на то, что официальные лица отметили, что нужны дополнительные исследования.

Отмечается, что Perseverance занимался исследованием формации "Bright Angel" (набор скальных выступов в древней речной долине Neretva Vallis), которая была высечена водой, давно врывалась в кратер Jezero, когда он наткнулся на скалы.

"Научные приборы ровера обнаружили, что осадочные породы формации состоят из глины и ила, которые на Земле являются прекрасными хранителями прошлой микробной жизни. Они также богаты органическим углеродом, серой, окисленным железом (ржавчиной) и фосфором", - говорится в заявлении NASA.

Согласно исследованию, эти иловые породы имеют отметки, которые ученые назвали "пятнами леопарда" и "маковыми зернами".

В то же время ученый Perseverance и главный автор исследования Джоэл Хуровиц отметил, что микробы "потребляют органическое вещество и вступают в реакцию с илом, а побочным продуктом этой реакции являются эти минералы".

"Наш анализ позволяет сделать вывод, что формация Брайт Энджел содержит текстуры, химические и минеральные характеристики, а также органические следы, которые можно рассматривать как "потенциальные биосигнатуры", - пишут ученые в исследовании.

Ники Фокс добавил, что эти следы являются скорее "остатками", а не самой жизнью.

"Это как видеть остатки окаменелостей, остатки пищи. Это, безусловно, могло быть от древней жизни, и это было бы что-то, что существовало миллиарды лет назад, а не то, что есть сейчас. Мы на шаг приблизились к ответу на один из самых глубоких вопросов человечества, а именно: действительно ли мы одиноки во Вселенной?", - отметил он.

В свою очередь ученые написали в отчете, что на сегодня нет доказательств существования микроорганизмов на Марсе. Однако они добавили, что "если бы они присутствовали на древнем Марсе, они тоже могли бы разложить сульфатные минералы, образовав сульфиды в таком озере в кратере Джезеро".

"Интересные данные от марсохода Perseverance, но еще рано связывать их с существованием жизни", - подчеркнул научный писатель и физик-теоретик Шон Кэрролл, который не принимал участия в исследовании, в Bluesky Wednesday.

Другие исследования космоса

Ранее исследование показало, что далекая от Солнечной системы планета показывает признаки возникновения жизни. Речь идет об экзопланете Trappist-1e, которая находятся за пределами нашей солнечной системы на расстоянии 40 световых лет от Земли. По словам ученых, на Trappist-1e может быть жидкая вода и атмосфера, богатая на газы. Атмосфера может содержать азот, которого в земном воздухе более трех четвертей.

Также сообщалось, что сделанное на Марсе открытие может изменить понимание того, как образовались планеты. В частности посадочный модуль NASA InSight обнаружил в планете необычные сгустки, которые являются затвердевшими остатками больших магматических океанов, созданных колоссальными ударами при формировании Марса.

