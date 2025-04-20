Капсула с американцем и двумя россиянами вернулась на Землю с МКС (видео)

Астронавты пробыли на Международной космической станции 220 дней.

Капсула космического корабля "Союз МС-26" с двумя россиянами и одним американцем приземлилась сегодня, 20 апреля, в Казахстане. Астронавты вернулись с Международной космической станции и завершили свою семимесячную исследовательскую миссию, пишет ABC News.

Отмечается, что капсула с астронавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Доном Петтитом приземлилась в казахстанской степи в районе города Жезказган в 06:20 по местному времени. Приземление с помощью парашюта прошло без проблем.

В издании напомнили, что астронавты провели в космосе 220 дней и совершили 3520 оборотов вокруг Земли. В NASA подчеркнули, что, по совпадению, Петтит сегодня празднует свой 70-й день рождения.

Видео дня

В издании добавили, что теперь астронавтам предстоит пройти медицинскую проверку и вернуться в пункт сбора в Караганде. Позже Петтит направится в космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, а Овчинин и Вагнер отправятся на тренировочную базу в Звездный городок.

Кроме того, в пятницу, 18 апреля, Овчинин передал командование МКС японскому астронавту Такуя Ониши в ходе церемонии смены командира.

Другие новости космоса и космонавтики

Ранее представители NASA во время открытого заседания Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере заявили о критической угрозе для Международной космической станции. Они предупредили, что МКС может сойти с орбиты.

Кроме того, ученые из NASA выяснили, как на Луне появляется вода. В ходе эксперимента исследователи имитировали около 80 000 лет воздействия солнечного ветра.

Вас также могут заинтересовать новости: