Этот газ слишком долго был недостижим из-за технологических ограничений, но наступила новая эра бурения.

Спутниковые снимки показали, что под поверхностью Пенсильвании, Нью-Йорка и Западной Вирджинии скрывается нечто большее, чем просто пышные леса, тихие ручьи и плодородные фермы. Об этом пишет ECOticias.

Под поверхностью, в обычном месте, скрывается потенциал природного газа, зарытый в слоях горных пород. Сланец Марцеллус - это геологическая формация, которая, возможно, содержит самые богатые в мире источники природного газа. Согласно спутниковым снимкам и данным глубокого бурения, около 4000 триллионов литров газа ждут своего часа.

Отмечается, что сланец Марцеллус погребен на глубине более километра под Аппалачским бассейном. Он простирается под Пенсильванией, Западной Вирджинией и Нью-Йорком и, как говорят, содержит сотни тысяч триллионов литров природного газа. Здесь газ хранится в микроскопических порах и трещинах в самой горной породе. Проблема в том, что этот природный газ стало слишком сложно добывать.

Интересно, что сланец образовался 390 миллионов лет назад, когда органический материал сжался под слоями осадочных пород. Впоследствии под действием тепла и давления биологическое вещество превратилось в углеводороды. Этот газ слишком долго был недостижим из-за технологических ограничений, но наступила новая эра бурения.

Хотя потенциал месторождения Марцеллус практически не используется, горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта позволят улучшить добычу. Горизонтальные скважины способны достигать глубины до 3 000 метров, при этом гидроразрыв пласта закачивает в породу смесь воды, песка и химикатов под высоким давлением, чтобы расколоть её и высвободить захваченный газ.

Проблема в том, что на один гидроразрыв пласта расходуется слишком много воды. Хотя в ходе процесса образуется "обратная" вода, её можно очистить, поскольку она содержит соли, минералы и химические добавки. Тем не менее, хотя большая часть воды запирается под землей, на поверхность возвращается лишь 10-30% воды. В статье сказано:

"Сокращение интенсивного водопользования и экологические проблемы не остановили энергетических гигантов, которые решили вложить миллиарды долларов в инфраструктуру, очистные сооружения и транспорт".

Важно, что Департамент охраны окружающей среды Пенсильвании и региональные комиссии контролируют забор, использование и очистку воды для гидроразрыва пласта. Буровые компании должны были раскрывать свои источники воды и предоставлять планы при подаче заявок на получение разрешений. Нособлюдение этих правил стало под вопросом из-за поверхностных разливов, жалоб на загрязнение воды и случаев миграции метана.

Отмечается, что под землей Аппалачей скрывается невидимая шахта, содержащая эквивалент 4000 триллионов литров природного газа, который вполне может определить устойчивое будущее Америки. Сланец Марцеллус, как и любое другое месторождение, обладает огромным потенциалом, однако, помимо этого, он сталкивается с рисками.

Данные бурения, спутниковые снимки и научные исследования показывают, что под сланцем Марцеллус скрывается не просто потенциал, а природный ресурс, требующий ответственного подхода.

