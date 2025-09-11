В Сербии обнаружили новое месторождение популярных и важных металлов.

Значительные месторождения меди и золота обнаружили в Сербии. Эти металлы питают современную жизнь - от электропроводки до финансов, поэтому открытие имеет глобальное значение.

Издание Earth пишет, что предварительная разведка месторождения Малка Голая, которое находится глубоко в металлогенном поясе в Тимоке в Сербии, завершена.

"Совокупные идентифицированные ресурсы меди составили 2,81 млн тонн со средним содержанием 1,87%, а ресурсы золота - 92 тонны со средним содержанием 0,61 г/т", - говорится в отчете за 2024 год Zijin Mining Group.

Видео дня

Содержание меди в 1,87% - высокий показатель для крупного месторождения, особенно если пласт выходит за пределы текущей площади бурения. Что касается золота, то 0,61 грамма на тонну довольно-таки скромное значение, но добавляет ценность в сочетании с медью в породе.

Стоит отметить, что эти цифры описывают ресурсы, а не запасы, поэтому отражают лишь геологическую оценку, а не планы добычи. Про запасы можно будет говорить после того, как инженеры докажут, что добыча может быть экономически выгодной.

Спрос на медь тесно связан с модернизацией электросетей, электромобилями, дата-центрами и жилищным строительством, что и объясняет важность месторождения.

Международное энергетическое агентство (МЭА) отслеживает спрос и предложение и анализирует объявленные проекты по добыче и потоки переработки. Новые месторождения помогают удовлетворить спрос, но важен и срок, потому что до начала добычи металла требуются годы бурения, исследований, получения разрешений и строительства.

Ранее УНИАН писал, что в скрытой шахте нашли более 100 тонн золота.

Вас также могут заинтересовать новости: