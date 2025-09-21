В трех регионах США может начаться настоящий бум.

Многие помнят открытие, которое вызвало крупнейшую массовую миграцию в истории США, когда к середине 1850-х годов в Калифорнию прибыло более 300 тысяч человек. Такое событие известно как Калифорнийская золотая лихорадка, которая значительно изменила демографию и экономику штата. Сейчас история может повториться, поскольку золотая лихорадка, но на этот раз белая, нацелена на три американских региона. Об этом пишет Ecoportal.

Будет ли добыча белого золота прибыльной?

В издании отметили, что мировой спрос на энергию значительно вырос. Как рассказали в Международном энергетическом агентстве, в 2024 году глобальный спрос на энергию увеличился на 2,2%, что почти в два раза превышает средний показатель за предыдущее десятилетие.

В то же время в Ecoportal подчеркнули:

"К сожалению, ископаемое топливо все еще составляет почти 60% мирового спроса на энергию, причем значительную роль играют такие источники, как нефть, уголь и газ. Ископаемое топливо является невозобновляемым и является одним из факторов, способствующих глобальному потеплению, поскольку выделяет парниковые газы. Эти газы приводят к серьезному загрязнению воды и воздуха, что вызывает значительные проблемы со здоровьем, вред экосистемам и нарушение погодных условий".

В материале добавляют, что по сравнению с ископаемым топливом, которое со временем исчерпывается, есть источник, который постоянно восстанавливается в результате геологических процессов.

"Добыча и использование этого источника не сопровождается выбросами парниковых газов и является экономически выгодной альтернативой другим видам топлива, что делает этот источник тем "белым золотом", которое мы так долго искали. Вскоре в трех регионах США может начаться настоящий бум", - прогнозируют эксперты.

Такое белое золото более известно как белый водород, встречающийся в природе, как источник энергии в мире. Причина, почему именно этот источник является таким популярным заключается в том, что он является самым эффективным из всех.

"Хотя белый водород еще находится на начальной стадии развития и сопровождается большой неопределенностью, он имеет потенциал стать революционным для сектора чистого водорода как доступный, чистый природный ресурс, тем самым меняя роль водорода с носителя энергии на часть первичного энергоснабжения", - подчеркнул руководитель отдела исследований водорода Rystad Energy Мин Хой Ле.

На какие регионы США нацелена белая золотая лихорадка?

В США есть три региона, которые были выбраны для реализации проектов по производству белого водорода. В частности к ним относятся:

Макколи-Филд в округе Навахо, штат Аризона;

Нехама-Ридж в центральной части США, простирающейся от окрестностей Омахи, штат Небраска, до Оклахома-Сити, штат Оклахома;

проект Женева на краю системы разломов Среднего континента в Женеве, штат Небраска.

Поэтому жители Аризоны, Небраски и Оклахомы должны готовиться к будущей белой золотой лихорадке. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства США, эти проекты могут улучшить местную экономику, ведь будут создаваться новые рабочие места, инвестиции в инфраструктуру и будут появляться доходы для местных общин.

"Возможно, все еще существует значительная неопределенность относительно будущего вклада белого водорода в удовлетворение энергетических потребностей, но его преимущества как наиболее экономически эффективного источника могут значительно декарбонизировать энергетический сектор США. Поскольку Техас уже находится в центре мирового внимания благодаря этому белому золоту, энергетический сектор США может претерпеть серьезные изменения гораздо раньше, чем ожидалось", - подытожили в Ecoportal.

Месторождения полезных ископаемых в мире - последние новости

Как писал УНИАН, ранее еще одна страна удивила мир новым месторождением меди и золота. В частности, оно было обнаружено в Сербии, где совокупные идентифицированные ресурсы меди составили 2,81 млн тонн со средним содержанием 1,87%, а ресурсы золота - 92 тонны со средним содержанием 0,61 г/т.

Также сообщалось, что исследователи наткнулись на новое месторождение, где рождаются алмазы. Оно было обнаружено в Анголе, где в ближайшие месяцы партнеры страны продолжат бурение, геофизические исследования и лабораторный анализ.

