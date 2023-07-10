Магнитная буря - это потенциально опасное для здоровья явление, о котором предупреждают работники солнечных лабораторий. В такие дни на Солнце возникают выбросы энергии. Мы рассказали, когда ожидаются геомагнитные бури в июле, чем они опасны и как от них защититься.
- Что такое магнитная буря?
- Когда магнитные бури в июле 2023
- Как влияют на человека магнитные бури
- Как уберечься от магнитных бурь
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда магнитные бури в июле 2023
Сильная магнитная буря ожидается на Земле в среду и четверг 12 и 13 июля. Мощность бури 12 числа достигнет значения 5 баллов, а 13 июля - 4 балла.
Затем всего через два дня ожидается следующая магнитная буря, которая продлится с 16 по 19 июля. Её мощность будет слабой. Последняя буря в июле прогнозируется 29 числа.
Как влияют на человека магнитные бури
Влияние магнитных бурь на здоровье не полностью изучено учеными. Некоторые исследования выявляют связь между бурями и плохим самочувствием, другие же считают, что их влияние ощущают только космонавты и пилоты на больших высотах.
Тем не менее многие люди заявляют, что плохо себя чувствуют в дни магнитной бури. Симптомы магнитной бури у разных людей могут сильно отличаться. Чаще всего встречаются такие признаки недомогания:
- головокружение;
- тошнота и рвота;
- головная боль;
- боль в мышцах и суставах;
- боль в сердце;
- повышенное давление;
- учащенный пульс;
- сильная усталость;
- бессонница;
- обострение хронических болезней.
Сильнее всего влияние магнитных бурь ощущают обладатели хронических болезней, а также пожилые люди и метеозависимые люди.
Как уберечься от магнитных бурь
Если вы часто жалуетесь на плохое самочувствие в дни магнитной бури, попробуйте соблюдать определенные правила в опасные даты.
- Ешьте больше сезонных продуктов и зелени. Уменьшите употребление жирных, острых, жареных блюд и фастфуда.
- Пейте больше жидкости, травяного чая, компота.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков.
- Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
- Больше двигайтесь, займитесь зарядкой, пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте.
- Постарайтесь меньше нервничать. Не общайтесь с конфликтными людьми.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.
Если же самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу за детальными рекомендациями и больничным.