Магнитная буря в июле 2023 / фото ua.depositphotos.com

Магнитная буря - это потенциально опасное для здоровья явление, о котором предупреждают работники солнечных лабораторий. В такие дни на Солнце возникают выбросы энергии. Мы рассказали, когда ожидаются геомагнитные бури в июле, чем они опасны и как от них защититься.

Видео дня

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в июле 2023

Магнитная буря 12 июля / фото УНИАН

Сильная магнитная буря ожидается на Земле в среду и четверг 12 и 13 июля. Мощность бури 12 числа достигнет значения 5 баллов, а 13 июля - 4 балла.

Затем всего через два дня ожидается следующая магнитная буря, которая продлится с 16 по 19 июля. Её мощность будет слабой. Последняя буря в июле прогнозируется 29 числа.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье не полностью изучено учеными. Некоторые исследования выявляют связь между бурями и плохим самочувствием, другие же считают, что их влияние ощущают только космонавты и пилоты на больших высотах.

Тем не менее многие люди заявляют, что плохо себя чувствуют в дни магнитной бури. Симптомы магнитной бури у разных людей могут сильно отличаться. Чаще всего встречаются такие признаки недомогания:

  • головокружение;
  • тошнота и рвота;
  • головная боль;
  • боль в мышцах и суставах;
  • боль в сердце;
  • повышенное давление;
  • учащенный пульс;
  • сильная усталость;
  • бессонница;
  • обострение хронических болезней.

Сильнее всего влияние магнитных бурь ощущают обладатели хронических болезней, а также пожилые люди и метеозависимые люди.

Как уберечься от магнитных бурь

Если вы часто жалуетесь на плохое самочувствие в дни магнитной бури, попробуйте соблюдать определенные правила в опасные даты.

  • Ешьте больше сезонных продуктов и зелени. Уменьшите употребление жирных, острых, жареных блюд и фастфуда.
  • Пейте больше жидкости, травяного чая, компота.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков.
  • Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
  • Больше двигайтесь, займитесь зарядкой, пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте.
  • Постарайтесь меньше нервничать. Не общайтесь с конфликтными людьми.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.
  • Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу за детальными рекомендациями и больничным.

Вас также могут заинтересовать новости: