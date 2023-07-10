В середине июля метеочувствительные люди ощутят влияние самой сильной бури в месяце.

Магнитная буря - это потенциально опасное для здоровья явление, о котором предупреждают работники солнечных лабораторий. В такие дни на Солнце возникают выбросы энергии. Мы рассказали, когда ожидаются геомагнитные бури в июле, чем они опасны и как от них защититься.

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Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в июле 2023

Сильная магнитная буря ожидается на Земле в среду и четверг 12 и 13 июля. Мощность бури 12 числа достигнет значения 5 баллов, а 13 июля - 4 балла.

Затем всего через два дня ожидается следующая магнитная буря, которая продлится с 16 по 19 июля. Её мощность будет слабой. Последняя буря в июле прогнозируется 29 числа.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье не полностью изучено учеными. Некоторые исследования выявляют связь между бурями и плохим самочувствием, другие же считают, что их влияние ощущают только космонавты и пилоты на больших высотах.

Тем не менее многие люди заявляют, что плохо себя чувствуют в дни магнитной бури. Симптомы магнитной бури у разных людей могут сильно отличаться. Чаще всего встречаются такие признаки недомогания:

головокружение;

тошнота и рвота;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

боль в сердце;

повышенное давление;

учащенный пульс;

сильная усталость;

бессонница;

обострение хронических болезней.

Сильнее всего влияние магнитных бурь ощущают обладатели хронических болезней, а также пожилые люди и метеозависимые люди.

Как уберечься от магнитных бурь

Если вы часто жалуетесь на плохое самочувствие в дни магнитной бури, попробуйте соблюдать определенные правила в опасные даты.

Ешьте больше сезонных продуктов и зелени. Уменьшите употребление жирных, острых, жареных блюд и фастфуда.

Пейте больше жидкости, травяного чая, компота.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Больше двигайтесь, займитесь зарядкой, пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте.

Постарайтесь меньше нервничать. Не общайтесь с конфликтными людьми.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу за детальными рекомендациями и больничным.

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