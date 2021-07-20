Василий Рыбников

Опереточные орбитальные полеты великовозрастных детин загнивающего Запада, в ходе которых миллиардеры Брэнсон и Безос по очереди грубо надругались над подвигом Юрия Алексеевича Гагарина, вынуждают Россию дать заокеанским разжигателям достойный ответ - выход русского человека в открытый космос с голым задом.

Илон Маск уже вовсю гонял на орбиту свои гламурные корабли, приземлял их обратно и снова гонял, стремительно насыщая мирный космос гомосексуализмом

Секретные испытания этой передовой методики фактически стартовали еще несколько месяцев назад, когда у одного из русских членов экипажа Международной космической станции лопнул скафандр , в котором тот собирался выйти наружу, чтобы провести подальше от завистливых глаз иностранных соседей по МКС секретный военный эксперимент , который бы изменил судьбы мира, сделал Россию вечным лидером в космосе и позволил бы Шойгу заменить гиперзвук на гиперсвет еще при нынешнем сроке Путина. Но все пошло прахом из-за такой досадной мелочи, как поломанный скафандр, а без скафандра русский космонавт выходить за дверь наотрез отказался даже после того, как ему посулили бутылку водки.

К тому времени мелкий американский рационализатор Илон Маск уже вовсю гонял на орбиту свои гламурные корабли, приземлял их обратно и снова гонял, стремительно насыщая мирный космос гомосексуализмом, порноспутниками и гонкой вооружений, и Центр управления полетами был вынужден пойти на крайние меры - специально для космонавта Олега Новицкого на МКС была отправлена тельняшка, а также флаг ВДВ, флаг ВКС и так называемый березовый сок. Космонавт Олег жахнул березовый сок, занюхал флагом ВДВ, разорвал на груди тельняшку и... снова отказался выходить в космос без скафандра, хотя его выпихивали втроем.

Юрий Алексеевич Гагарин перевернулся бы в гробу еще при жизни

К тому времени в космос на своем примитивном драндулете полетел британский миллиардер Брэнсон, как известно, сколотивший свой первый миллиард на спекулятивной продаже пластинок английских трубадуров, услышав бессодержательные песни которых, Юрий Алексеевич Гагарин перевернулся бы в гробу еще при жизни. Заметив, как пьяный русский космонавт Олег нерешительно мнется на пороге МКС в одной рваной тельняшке, Брэнсон жестами показал ему дулю и что Путин - х**ло. Русский космонавт доложил о случившемся в ЦУП. В ЦУПе окончательно разозлились и напомнили, что начальник "Роскосмоса" товарищ Рогозин вообще-то продюсирует первый в мире русский блокбастер "Вызов", который будет сниматься в космосе, в связи с чем для исполнения главной роли даже найдена какая-то дура, не представляющая, во что она ввязывается. Рогозин лично продюсировал главную героиню до середины июня, после чего выяснилось , что лететь на орбиту ей особо не на чем, а блокбастер, очевидно, будут снимать на телефон.

Чтобы одним могучим асимметричным ответом посрамить Маска, Брэнсона и Безоса, русскому космонавту Олегу не остается ничего, кроме как выйти в открытый космос с голым задом

К тому времени в космос на своей так называемой ракете засобирался американский капиталист Джефф Безос, и ЦУП понял, что пора найти для русского космонавта Олега хотя бы один целый скафандр. Увы, оказалось , что ни одного нормального скафандра у России уже нет - все они давно износились и протерлись, а сделать новый российская космическая промышленность на сегодняшний день не в состоянии.

Таким образом, для того, чтобы одним могучим асимметричным ответом посрамить Маска, Брэнсона и Безоса, русскому космонавту Олегу не остается ничего, кроме как выйти в открытый космос с голым задом, пусть даже против своей воли. Вот это будет подвиг, вот это будет вяличие! И это только начало. Уже сегодня российские СМИ сообщают о том, что "Ямальские олени начали посылать сигналы в космос, рассказывая о своей жизни". Не исключено, что уже в ближайшем будущем именно они заменят своих двуногих соотечественников на орбите. Все равно вяликим русским космонавтам, кроме тельняшки, уже и надеть нечего.

Василий Рыбников

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