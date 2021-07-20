Ракета отправится в космос с аэродрома в Техасе.

Самый богатый человек мира, 57-летний владелец Amazon Джефф Безос отправляется сегодня, 20 июля, в космос.

Прямая трансляция полета будет проходить на канале компании Безоса Blue Origin.

Вместе с миллиардером на борту ракеты New Shepard будет его младший брат, 53-летний Марк, 82-летняя летчица Уолли Франк и 18-летний Оливер Деймен.

Запуск New Shepard состоится уже через три часа (по Киеву) – в 14:30 по местному времени. Отмечается, что старт могут отложить из-за погодных условий.

Ракета отправится в космос с аэродрома в Техасе. New Shepard не нуждается в ручном управлении – оно полностью автоматизировано. Сам беспилотный полет продлиться 11 минут.

Blue Origin планирует высший взлет ракеты Безоса на 86,189 метра за космический корабль своего конкурента Virgin Galactic, на котором на днях взлетал в космос другой миллиардер Ричард Брэнсон.

Кто отправится с Безосом

На борту New Shepard будет самый старый космотурист – Уолли Фанк. Она еще в 1961-м проходила тестирование на астронавта.

А вот 18-летний Оливер лишь недавно стал счастливым обладателем билета в космос – предыдущий пассажир отказался от поездки из-за "накладки в графике". Оливер – сын гендиректора Somerset Capital Partners. Парень мечтал о Луне и ракетах с четырех лет.

Именно 20 июля проходит ровно 52 года с первой высадки американцев в месяц.

Blue Origin разрабатывает свою многоразовую суборбитальную систему New Shepard с 2006 года. Система состоит из капсулы для шестерых человек и одноступенчатой ракеты.

Ракета должна осуществлять вертикальный разгон и взлетать на высоту около 40 км, где капсула будет отделяться и подниматься до 100 км.

При этом пассажиры смогут ощутить кратковременное состояние невесомости и даже претендовать на звание астронавтов. Впоследствии ракета сама вернется на Землю, а капсула приземлится на парашюте.

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Автор: Яна Ставская