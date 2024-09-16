Китай предоставил планы о постройке базы на южном полюсе Луны, на что у него должно пойти 10-20 лет.

Китай планирует построить лунную базу на южном полюсе Луны, чтобы создать сеть узлов как на поверхности спутника Земли, так и на ее орбите, пишет Space. Как сообщает источник, дорожную карту ILRS ("Международной лунной исследовательской станции") было представлено еще в 2021 году Китаем и Россией.

Как заявляет медиа, там значился план по созданию базовой лунной базы в период с 2030 по 2035 год с помощью запусков сверхтяжелых ракет. Уже в 2024 году Китай, на второй Международной конференции по исследованию глубокого космоса, представил более "продвинутые" планы ILRS, которые собираются реализовать в два этапа.

Первый хотят завершить до 2035 года; второй, который включает расширенную модель базы — к 2050 году, по словам главного конструктора китайского проекта по исследованию глубокого космоса У Яньхуа, пишет СМИ.

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Как заявляют эксперты, среди дополнительных деталей проекта содержится информация об использовании ядерной, солнечной и радиоизотопной энергии для питания станции на Луне. Кроме того, медиа обращает внимание на том, что будет создана инфраструктура для связи "Земля-Луна" и будут доставлены транспортные средства — беспилотные дальнобойные автомобили, "прыгающие" аппараты и так далее.

Расширенная модель ILRS должна стать основой для будущих высадок на Марс.

Исследование космоса

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что ученые "вплотную" подошли к тому, чтобы понять странную форму и экстремальный рельеф Марса. Это возможно благодаря изучению потерянного спутника "Красной планеты", который гораздо больше "Деймоса" и "Фобоса".

Кроме того, ученые предупреждают, что у Земли в конце сентября появится еще один спутник. Им станет астероид, который движется по своей траектории, но на "мгновение" его захватит земное притяжение.

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