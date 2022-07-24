Запуск 23-тонного модуля осуществлен с космодрома на острове Хайнань.

Китай сообщил об успешном запуске второго из трех модулей к своей постоянной космической станции, продолжая таким образом попытки завершить строительство до конца года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Официальный Пекин 24 июля сообщил, что запустил 23-тонный модуль со своего космодрома на острове Хайнань.

Китай начал строительство космической станции с запуском первого модуля в апреле 2011 года.

Всего для проекта понадобится 11 пилотируемых и беспилотных пусков.

Первая солнечная электростанция в космосе:

Китай планирует запустить амбициозную программу космических солнечных электростанций в 2028 году - на два года раньше первоначального графика.

Согласно плану, полномасштабная космическая солнечная электростанция будет построена в четыре очереди. Через два года после первого запуска программа отправит еще один более мощный спутник на геостационарную орбиту примерно в 36 000 км от Земли для проведения дополнительных экспериментов.

К 2035 году электростанция мощностью 10 мегаватт начнет поставлять энергию некоторым военным и гражданским потребителям.

Ожидается, что к 2050 году мощность станции вырастет до 2 гигаватт, примерно столько же, сколько у атомной электростанции, а стоимость снизится до коммерчески доступного уровня.

Проблемы создания электростанции в космосе:

Исследователи отмечают, что технологические проблемы строительства первой солнечной электростанции в космосе будут беспрецедентными. К примеру, для передачи мощных микроволн на большое расстояние требуется антенна длиной в сотни или даже тысячи метров, а любое движение солнечного ветра, гравитации или двигателей может значительно снизить эффективность и точность передачи энергии.

Среди других проблем - эффективное охлаждение различных важных компонентов; сборка очень крупной инфраструктуры на орбите с многократными запусками; проникновение в атмосферу в любую погоду высокочастотными лучами; предотвращение ущерба от астероидов, космического мусора или преднамеренной атаки.

Кроме того, по словам пекинского исследователя, изучающего международное право в области космической деятельности, космические солнечные фермы могут работать более эффективно, чем наземные, так как способны генерировать электроэнергию круглосуточно, однако "такая огромная инфраструктура в космосе может вызвать дискомфорт у многих стран, особенно у тех, у кого нет технологий или возможностей для ее создания".

Мощные микроволны или лазеры также способны блокировать коммуникационные технологии или повреждать аппаратное обеспечение как оружие направленной энергии.

Некоторые военные ученые и вовсе предложили использовать космическую солнечную энергию в качестве оружия массового уничтожения, которое может быть нацелено на город или управлять погодой.

"В настоящее время нет международного права, регулирующего эту деятельность", - подчеркнул исследователь.

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