ФБР снова выявило немало "тревожных сигналов" того, что Китай шпионит и собирать разведданные о США.

Китай мог следить за ядерным арсеналом США и собирать разведданные из Вашингтона через оборудование Huawei.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Все началось в 2017 году, когда Китай предложил построить в Вашингтоне роскошный сад с храмами, павильонами и высокой белой пагодой. На все это китайское правительство планировало потратить около 100 миллионов долларов.

"Но когда сотрудники контрразведки США начали копаться в деталях, они обнаружили множество тревожных сигналов. Они отметили, что пагода была бы стратегически расположена на одной из самых высоких точек в Вашингтоне, округ Колумбия, всего в двух милях от Капитолия США, идеальном месте для сбора разведданных", - сообщили CNN несколько источников.

Помимо этого, китайское правительство намеревалось строить пагоду из материалов, привезенных дипломатической почтой, которую не могут проверять таможенные службы США. На фоне всех этих "тревожных звоночков" проект по строительству китайского сада закрыли.

По данным CNN, сад был лишь частью "безумной контрразведывательной деятельности" ФБР и других федеральных агентств в ответ на резкую эскалацию китайского шпионажа. Еще в 2017 году Китай купил землю в США, участок был расположен рядом с объектами критически важной инфраструктуры.

"Среди самых тревожных фактов, обнаруженных ФБР, — оборудование Huawei китайского производства, установленное на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз в сельской местности Среднего Запада. Согласно многочисленным источникам, знакомым с этим вопросом, ФБР установило, что оборудование способно перехватывать и нарушать крайне ограниченные коммуникации министерства обороны, в том числе используемые Стратегическим командованием США, которое наблюдает за ядерным оружием страны", - сообщает CNN.

По данным источников, проблема с перехватом информации через оборудование Huawei наблюдается уже несколько лет. Однако говорить об этом открыто чиновники не могут, хотя подтверждают информацию о ситуации на условиях анонимности.

Также инсайдеры сообщают, что доказать факт перехвата информации будет крайне сложно. В Китае всю информацию о шпионаже отрицают, а компания Huawei утверждает, что ее оборудование якобы не может работать и перехватывать данные в том спектре связи, которой пользуется Министерство обороны США,

"Нет никаких сомнений в том, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и сильно ограниченные радиоволны, используемые военными, и нарушать важнейшие коммуникации стратегического командования США, давая китайскому правительству потенциальную возможность. Окно в ядерный арсенал Америки", - передает слова источников CNN.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Китая на примере событий в Украине поняли, что быстрых и решительных побед добиться невозможно. Поэтому в стране, по данным ЦРУ, начали более детально продумывать нападение на Тайвань.

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