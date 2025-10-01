Прогнозы указывают на активную или нестабильную геомагнитную обстановку как минимум до 2 октября.

30 сентября Землю накрыла мощная магнитная буря уровня G3 (сильная). Её вызвало столкновение нашей планеты с корональным выбросом массы. По данным The Watchers, в конце сентября индекс Kp достигал 7, что привело к заметным геомагнитным возмущениям.

Прогнозы говорят о том, что 1 октября ситуация будет постепенно улучшаться. По данным NOAA и Британской геологической службы, интенсивность бурь снижается: ожидаются в основном активные периоды и, возможно, отдельные всплески до уровня G1 (слабая буря). Это значит, что сильных геомагнитных штормов уже не прогнозируется, но лёгкие возмущения ещё сохранятся.

К вечеру возможен слабый удар по магнитосфере от "хвоста" предыдущего коронального выброса, однако вероятность этого события невысока. В целом, геомагнитная обстановка будет переходить к более спокойной, хотя отдельные активные всплески не исключены.

Видео дня

Прогнозы также указывают, что в ближайшие дни (к 2–3 октября) на Землю может повлиять новый поток высокоскоростного солнечного ветра от корональной дыры, что снова повысит активность.

Как защититься от магнитной бури - советы

Метеочувствительных облям в дни магнитных бурь рекомендуют больше отдыхать и не переутомляться. Отазаться от тяжелой пищи и пить больше чистой воды, вместо алкоголя и кофе. Также полезно проводить время на свежем воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости: