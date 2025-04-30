Это место подойдет как для романтиков, так и для художников.

Принц и принцесса Уэльские готовятся отпраздновать 14 годовщину своей свадьбы на острове Малл, который является вторым по величине Внутренних Гебридских островов (Шотландия). Свое путешествие Уильям и Кейт начнут с портового города Тобермори, который известен своими яркими цветными зданиями. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что остров Малл, четвертый по величине островов Шотландии, является особенным для Уильяма, поскольку он ассоциирует его с титулом Властелина островов (один из многих шотландских титулов, которые он унаследовал после того, как его отец, Чарльз, стал королем).

"В то время, как члены королевской семьи, без сомнения, остановятся в одной из самых частных резиденций острова, отдыхающие, которые надеются исследовать скрытые жемчужины острова, могут насладиться роскошным жильем, потрясающими видами и традиционной кухней за довольно скромную цену", - подчеркивают в материале.

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Всего за 7 фунтов (389 грн - УНИАН) туристы могут сесть на паром CalMac Ferry, который курсирует из Обана (прибрежный город в материковой Шотландии) до Крейгнюра на острове Малл.

"Не упустите возможность попробовать виски, изготовленный на острове, на вискикурне Tobermory Distillery или попробовать отмеченный наградами сыр Isle of Mull Cheese, изготовленный последними традиционными сыроделами на Гебридских островах. Выбор безграничен для тех, кто особенно придирчиво относится к жилью, ведь здесь есть отели, гостиницы типа "постель и завтрак" и гостевые дома на любой вкус", - советуют в Daily Mail.

Также остров особенный своим замком Гленгорм, что к северу от Тобермори. Это настоящий высокогорный замок, который находится на вершине северных скал острова.

Кроме того, в местных кафе подают свежие продукты, а номера отелей окружены лугами с полевыми цветами, видом на лес и живописными водами залива Калгари. Это место идеально подойдет как для художников, так и для романтиков.

Последние новости туризма

Ранее турист, который побывал во всех странах мира, рассказал, где самая вкусная еда. В частности самые высокие оценки от Луки Фердменгеса получили кухни Мексики и Ближнего Востока.

Также был назван самый большой и самый старый населенный замок в мире. Речь идет о Виндзорском замке, который расположен в Беркшире и был резиденцией британских монархов в течение почти тысячелетия.

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