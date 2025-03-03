Люди неправильно толковали один из главных законов физики: ученый сделал важное открытие

По словам философа, неправильный перевод первого закона Ньютона привел к тому, что люди неправильно поняли мысли ученого.

Когда в 1687 году Исаак Ньютон начертал на пергаменте три важнейших закона классической механики, он вряд ли мог представить, что люди будут обсуждать их три века спустя. Есть вероятность, что все эти годы ученые неправильно интерпретировали точную формулировку первого закона, пишет ScienceAlert.

Философ из Вирджинского технологического института Дэниел Хоек решил "поставить точку" в обсуждениях закона инерции Ньютона, проведя собственное исследование. Он обнаружил в оригинальном английском переводе 1729 года латинского труда ученого неточность перевода, из-за чего его могли интерпретировать неправильно.

Отмечается, что ученые и преподаватели обычно интерпретируют первый закон классической механики Ньютона так: объект будет продолжать двигаться по прямой линии или оставаться в состоянии покоя, если не вмешаются внешние силы. Хоек подчеркнул, что это описание хорошо работает до тех пор, пока не станет ясно, что внешние силы действуют постоянно. По его словам, Ньютон, несомненно, учел бы это в своей формулировке.

Видео дня

Когда философ обратился к архивам, он понял, что в распространенном переводе допущена ошибка, которая оставалась незамеченной до 1999 года, пока двое ученых не обратили внимание на перевод одного латинского слова, которое было упущено - quatenus, что означает "постольку", а не "если только".

Хоек подчеркнул, что это имеет огромное значение. По его словам, новая интерпретация не описывает то, как объект сохраняет свой импульс, если на него не действуют никакие силы, а показывает, что Ньютон имел в виду, что каждое изменение импульса тела - каждый толчок, падение, поворот и рывок - обусловлены внешними силами.

"Поставив на место одно забытое слово, эти ученые вернули одному из фундаментальных принципов физики его первоначальное великолепие", - рассказал философ в своем исследовании.

Хоек признал, что новое толкование закона инерции не изменило и не изменит физику. Тем не менее, это проясняет, о чем думал в то время математик-первопроходец.

По словам Хоека, эта пересмотренная интерпретация наглядно демонстрирует одну из самых фундаментальных идей Ньютона, которая была совершенно революционной для того времени. Планеты, звезды и другие небесные тела подчиняются тем же физическим законам, что и объекты на Земле.

Другие исследования ученых

Ранее на краю Солнечной системы ученые нашли загадочную спираль, которая напоминает Млечный Путь. Речь идет об облаке, которое имеет спиральную структуру, похожую на диск Млечного Пути.

Кроме того, ученые выяснили, как на Земле наступают ледниковые периоды и когда следующий. Новое исследование выявило "удивительную корреляцию" между наклоном Земли и образованием ледяного щита.

Вас также могут заинтересовать новости: