Зеленый цвет является распространенным на Земле, но на других планетах с другими условиями жизни все может быть иначе.

Инопланетяне, если они вообще существуют, могут быть фиолетового цвета, а не зеленого, как принято считать. К такому выводу пришли ученые Корнельского университета (США) в своем новом исследовании.

Они отмечают, что привычка людей ассоциировать жизнь с зеленым цветом связана со специфическими условиями именно нашей планеты. Земля получает много солнечного света, которым питаются растения: фотосинтез происходит благодаря зеленому пигменту хлорофиллу, который и придает цвет растениям.

Ученые отмечают, что на другой планете условия жизни могут быть совсем другими. Например, в условиях дефицита света фотосинтез там может происходить за счет потребления невидимого инфракрасного излучения. В таком случае растения и бактерии будут иметь не зеленые, а фиолетовые пигменты. То есть это будет "фиолетовый мир".

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"Фиолетовые бактерии могут процветать в широком диапазоне условий, что делает их одним из главных претендентов на жизнь, которая могла бы доминировать в различных мирах", - сказала соавтор исследования Лигия Фонсека Коэльо.

Отмечается, что эта информация нужна ученым в первую очередь для того, чтобы более эффективно искать внеземную жизнь и не пропустить живой мир только потому, что он совсем не похож на наш.

На сегодняшний день астрономы подтвердили более 5500 экзопланет, в том числе более 30 потенциально похожих на Землю планет. Сейчас продолжается работа по созданию достаточно мощных телескопов, которые могли бы изучать химический состав этих планет.

Отмечается, что аналогичные фиолетовые растения и бактерии можно встретить во многих местах на Земле, где отсутствует или в остром дефиците солнечный свет. "Фиолетовый фотосинтез" является менее эффективным, чем зеленый, а потому на Земле зеленые растения доминируют, а фиолетовым остаются лишь наименее пригодные части планеты.

"Только представьте, если бы они не конкурировали с зелёными растениями, водорослями и бактериями: красное солнце могло бы создать им благоприятные условия для фотосинтеза", - говорит Лигия Коэльо.

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Как писал УНИАН, ученым удалось создать "голден" - невероятно тонкий материал из молекул золота. Ему найдется немало вариантов применения, говорят авторы исследования.

Также мы рассказывали, что астрономы обнаружили самую большую звездную черную дыру в Галактике, которая скрывается неподалеку. Об этой черной дыре и ее звезде собирают гораздо больше данных, но они не будут опубликованы полностью до 2025 года.

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