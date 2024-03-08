Власти США не скрывают информацию о посещении Земли инопланетянами, реальных доказательств существования пришельцев на данный момент не существует вообще. Об этом говорится в отчете Пентагона, который утвердил Конгресс США, сообщает The New York Times.
"63-страничный документ является наиболее широким за последние годы опровержением Пентагона заявлений о том, что он владеет информацией о внеземных визитах или технологиях. Но на фоне широко распространенного недоверия к правительству, отчет вряд ли успокоит растущую одержимость инопланетянами", - пишет издание.
Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заверил, что Пентагон подошел к созданию отчета открыто и без предвзятых представлений, но так и не нашел никаких доказательств существования секретных правительственных программ, которые бы скрывали инопланетные технологии или объекты.
"Все следственные действия на всех уровнях классификации пришли к выводу, что большинство наблюдений были обычными объектами и явлениями и результатом ошибочной идентификации", - сказал Райдер.
Отмечается, что большинство "неразгаданных" случаев наблюдения инопланетян остаются неразгаданными только из-за нехватки качественных данных. В Пентагоне уверены, что большинство этих случаев также были бы идентифицированы как обычные объекты или явления, если бы исходных данных было больше.
Из-за невозможности объяснить такие случаи с "некачественными" исходными данными процветают теории заговора, хотя ученые и независимые исследователи уже неоднократно доказывали, что все подобные случаи являются оптическими иллюзиями, погодными явлениями, или аппаратами, созданными человеком.
В докладе также оспариваются утверждения информаторов и бывших правительственных чиновников, которые утверждали, что Соединенные Штаты скрывают от общественности доказательства инопланетян или внеземные материалы.
Всплеск сообщений об инопланетянах и общественного интереса к этой теме Пентагон объясняет в частности тем, что современные технологии значительно упростили и процесс создания мистификаций, и их распространение на массовую аудиторию.
Вопрос существования инопланетян
Как писал УНИАН, прошлым летом в Конгрессе США состоялись слушания на тему возможного сокрытия контактов Пентагона с пришельцами. Бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш на этих слушаниях заявил, что у Пентагона есть биологические образцы и корабль инопланетян. Однако сам Груш их не видел, а лишь слышал от коллег.
Также мы рассказывали, что в сентябре уфолог Хайме Мауссан на публичных слушаниях в Конгрессе Мексики представил две мумии, которые, как он утверждал, являются останками инопланетян. Однако дальнейшее детальное изучение мумий показало, что это искусственно изготовленная бутафория из земных материалов.