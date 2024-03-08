Отчет был представлен в Конгрессе США.

Власти США не скрывают информацию о посещении Земли инопланетянами, реальных доказательств существования пришельцев на данный момент не существует вообще. Об этом говорится в отчете Пентагона, который утвердил Конгресс США, сообщает The New York Times.

"63-страничный документ является наиболее широким за последние годы опровержением Пентагона заявлений о том, что он владеет информацией о внеземных визитах или технологиях. Но на фоне широко распространенного недоверия к правительству, отчет вряд ли успокоит растущую одержимость инопланетянами", - пишет издание.

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заверил, что Пентагон подошел к созданию отчета открыто и без предвзятых представлений, но так и не нашел никаких доказательств существования секретных правительственных программ, которые бы скрывали инопланетные технологии или объекты.

Видео дня

"Все следственные действия на всех уровнях классификации пришли к выводу, что большинство наблюдений были обычными объектами и явлениями и результатом ошибочной идентификации", - сказал Райдер.

Отмечается, что большинство "неразгаданных" случаев наблюдения инопланетян остаются неразгаданными только из-за нехватки качественных данных. В Пентагоне уверены, что большинство этих случаев также были бы идентифицированы как обычные объекты или явления, если бы исходных данных было больше.

Из-за невозможности объяснить такие случаи с "некачественными" исходными данными процветают теории заговора, хотя ученые и независимые исследователи уже неоднократно доказывали, что все подобные случаи являются оптическими иллюзиями, погодными явлениями, или аппаратами, созданными человеком.

В докладе также оспариваются утверждения информаторов и бывших правительственных чиновников, которые утверждали, что Соединенные Штаты скрывают от общественности доказательства инопланетян или внеземные материалы.

Всплеск сообщений об инопланетянах и общественного интереса к этой теме Пентагон объясняет в частности тем, что современные технологии значительно упростили и процесс создания мистификаций, и их распространение на массовую аудиторию.

Вопрос существования инопланетян

Как писал УНИАН, прошлым летом в Конгрессе США состоялись слушания на тему возможного сокрытия контактов Пентагона с пришельцами. Бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш на этих слушаниях заявил, что у Пентагона есть биологические образцы и корабль инопланетян. Однако сам Груш их не видел, а лишь слышал от коллег.

Также мы рассказывали, что в сентябре уфолог Хайме Мауссан на публичных слушаниях в Конгрессе Мексики представил две мумии, которые, как он утверждал, являются останками инопланетян. Однако дальнейшее детальное изучение мумий показало, что это искусственно изготовленная бутафория из земных материалов.

Вас также могут заинтересовать новости: