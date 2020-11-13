Ученые не знают причины смерти детей, однако убеждены, что последние минуты жизни младенцев были «болезненными» для их родственников.

В 2013 году в могиле в Австрии, которой уже более 30 тысяч лет, нашли древнейшее захоронение малышей-близнецов, а рядом еще одну могилу с ребенком той эпохи. Однако только теперь ученые смогли установить родство погибших.

Об этом сообщает Science alert.

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Один из малышей умер вскоре после рождения, его брат прожил еще 50 дней или чуть более 7 недель. Археологи нашли еще одного ребенка (мальчика), похороненного в 1,5 метра от указанной могилы. Предположительно, малыш является двоюродным братом близнецов.

В двойном захоронении также нашли бусы из костей мамонта, заостренный лысый резец и три моллюска, бывшие, возможно, частью украшений.

Могила уцелела благодаря бивню мамонта, сохранившего человеческие останки от воздействия окружающей среды и времени.

Родственные связи ученые установили благодаря найденному ДНК. Более того, погибшие дети были однояйцевыми близнецами, что на сегодня является крайне редким случаем рождения.

"Тот факт, что из остатков хрупкого младенца можно достать достаточное количество высококачественного старого ДНК для анализа генома, опередил все наши ожидания, его можно сравнить с лотерейным билетом", – отмечают исследователи.

Для определения возраста ученые проанализировали верхний второй резец и так называемую "линию новорожденного" – темную линию на зубной эмали, которая отделяет "внутриутробную" эмаль от эмали после рождения.

Эти линии и развитие скелета подтвердили, что близнецы были либо полностью, либо почти доношенными. Похоже на то, что древние люди похоронили сначала одного, а потом открыли могилку снова и похоронили другого младенца.

При этом, согласно исследованиям химических элементов на зубах, каждый мальчик был на грудном вскармливании. Но "двоюродный брат" близнецов, вероятно, имел проблемы с питанием: его мать могла страдать маститом или погибла во время родов.

Ученые не знают причины смерти детей, однако убеждены, что последние минуты жизни младенцев были "болезненными" для их родственников, о чем свидетельствует выбранное место для захоронения, неоднократное возвращение к нему и украшения внутри могилы. Очевидно, "смерть младенцев была большой потерей для сообщества охотников и их выживания".

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Автор: Яна Ставская