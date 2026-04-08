Астронавты Artemis II возвращаются домой после исторической миссии: в NASA раскрыли детали

Экипаж миссии Artemis II успешно совершил облет Луны и установил новый рекорд самого дальнего пребывания человека в космосе за всю историю.

Астронавты миссии Artemis II возвращаются домой после исторического путешествия вокруг Луны, пишет The New York Times.

Во время облёта Луны 6 апреля экипаж NASA Artemis II достиг самой большой дистанции от Земли в истории пилотируемых полётов – примерно 252 756 миль (около 406 000 км), превзойдя рекорд, установленный миссией Apollo 13 в 1970 году, сообщили в NASA.

Детали миссии

Эта миссия – первая пилотируемая экспедиция вокруг Луны с 1972 года. Четыре астронавта – Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен – отправились в 10-дневное космическое путешествие, чтобы выполнить лунный облет без посадки.

Корабль Orion (названный экипажем Integrity) был выведен в космос ракетой NASA Space Launch System с мыса Канаверал 1 апреля 2026 года, говорится в сообщении.

Полет включал шестичасовой пролет по темной стороне Луны, где астронавты наблюдали ранее невидимые участки поверхности, фиксировали метеорные вспышки и делали снимки. Во время облёта связь с Землёй была потеряна на приблизительно 40 минут была потеряна, затем сигнал был восстановлен.

Экипаж также предложил неофициальные названия двум новым лунным кратерам: Integrity – в честь корабля – и Carroll – в память о супруге одного из астронавтов.

В рамках миссии были получены уникальные фотографии поверхности Луны.

Artemis II рассматривается как ключевой этап подготовки к будущим высадкам на Луну и более дальним космическим программам, включая создание долговременной лунной базы и миссии на Марсе.

