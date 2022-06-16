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Компания ESET ― лидер в области информационной безопасности ― сообщает о повышенной активности ботнета Emotet, который массово рассылает пользователям спам-сообщения с опасными файлами. В частности, показатель обнаружения угрозы за первые 4 месяца 2022 года вырос более чем в 100 раз. Заражение устройства жертвы происходило после открытия документа Word и нажатия кнопки "Включить содержимое", которая запускала вредные макросы.

Обнаружение Emotet по данным телеметрии ESET

В чем опасность Emotet?

В первый раз угроза была зафиксирована как банковский троян в июне 2014 года. Она сразу начала продавать доступ к скомпрометированным системам другим группам киберпреступников. Таким образом, после запуска на компьютере Emotet, как правило, загружал другие виды вредоносных программ.

Emotet имеет модульную структуру программы с основным компонентом, который распространяется через спам-письма с вредоносными документами Microsoft Word. Затем Emotet использует дополнительные модули, которые позволяют:

  • дальнейшее распространение через спам-письма;
  • распространение через ближайшие незащищенные сети Wi-Fi, заражая подключенных пользователей;
  • подбор имен пользователей и паролей для совместных сетевых ресурсов;
  • преобразование скомпрометированных систем в прокси-серверы в своей командной инфраструктуре;
  • несанкционированное использование легитимных приложений, которые могут восстанавливать пароли к популярным почтовым клиентам и браузерам соответственно;
  • кража адресов и имен электронной почты из Microsoft Outlook;
  • похищение всех сообщений и вложений электронной почты из скомпрометированных систем.

В 2018 году Emotet начал использовать новую технику, в частности, похищать письма из почтовых ящиков жертв и использовать их в своих атаках. Такой подход позволяет спам-сообщению выглядеть более правдоподобно и, соответственно, повышает вероятность открытия вложения пользователем.

Как только жертва открывает документ Word и нажимает "Включить содержимое", запускаются вредоносные макросы, которые загружают Emotet.

В то время как Emotet возобновил свою вредоносную деятельность, массово распространяя спам-письма в марте и апреле 2022 года, компания Microsoft приняла решение об отказе от кнопки "Включить содержимое". После этого авторы Emotet перешли к экспериментам с разными методами, чтобы заменить использование макросов для распространения вредоносных программ на начальном этапе атаки.

Как киберпреступники меняют тактику?

В частности, в апреле-мае 2022 года Emotet вместо типичного документа Microsoft Word использовал файл ярлыка во вредоносном вложении. После двойного нажатия этот файл запускал скрипт PowerShell, который загружал Emotet.

Вредоносное письмо, отправленное киберпреступниками Emotet

Кроме этого, в апреле киберпреступники заманивали жертв открыть ZIP-архив, который сохраняется в OneDrive и содержит файлы Microsoft Excel Add-in (XLL) для добавления специальных функций в Excel. При распаковке и загрузке эти файлы удалялись и запускался Emotet.

В то время как в конце 2021 года после возобновления деятельности ботнета злоумышленники использовали инструмент Cobalt Strike Beacon, что позволяло им быстрее разворачивать финальный компонет.

Что делать для защиты от подобных угроз?

Для ИТ-администраторов организаций, которые используют макросы в качестве рабочих процессов, следует настроить политики Office по обработке макросов. Кроме того, стоит пересмотреть безопасность компании, в частности, усилить защиту от угроз, которые распространяются через почту, благодаря:

  • обеспечению защиты электронной почты с помощью решения по безопасности, которое способно блокировать фишинг, спам и другие вредоносные письма.
  • улучшению осведомленности сотрудников о кибербезопасности, в частности, научить их распознавать фишинговые сообщения.
  • использованию решения для обнаружения и реагирования, которое поможет отслеживать причины кибератаки в сети компании.

И хотя отказ от кнопки "Включить содержимое" улучшит защиту от вредоносных макросов, такие угрозы, как Emotet, продолжат менять свои тактики. Поэтому всегда следует быть внимательными при получении электронных писем и не торопиться открывать подозрительные документы в них.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.