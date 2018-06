Центральный ускоритель Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу

Два других ускорителя Falcon Heavy успешно и одновременно приземлились на наземные площадки.

Центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Об этом глава SpaceX Илон Маск сообщил об этом на конференции по итогам пуска, пишет The Verge.

На разгонном блоке сработал только один из трех двигателей, необходимых для посадки на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я все еще люблю тебя"), и он упал в океан на скорости около 483 км в час всего в ста метрах от нее.

При этом, во время падения повреждения получила и сама плавучая платформа, в частности, у нее вышли из строя два двигателя.

В ходе прямой трансляции запуска с центральным разгонным блоком пропала связь.

Тем не менее два других ускорителя Falcon Heavy - уже использовавшиеся ранее - успешно и одновременно приземлились на наземные площадки.

Как сообщал УНИАН, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22.45 6 февраля. С ее помощью на орбиту Земли выведен электрокар Tesla, который вскоре будет выведен на траекторию отлета к Марсу.

Напомним, как говорится в пресс-релизе SpaceX, Falcon Heavy станет самой мощной в мире ракетой с возможностью поднятия на орбиту почти 64 метрических тонн, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом.

Первый блок Falcon Heavy состоит из трех ядер Falcon 9 с девятью двигателями в каждом. Эти 27 двигателей "Merlin" вместе имеют силу, превышающую 18 работающих на полную мощность Боингов-747.

Falcon Heavy имеет два дополнительных боковых ускорителя, соединенных с первой ступенью. Они работают как жидкостные усилители, что по конструкции похоже на американскую ракету-носитель Delta IV Heavy или российскую Ангара.

Falcon Heavy была разработана для доставки человека в космос и восстановления возможности полетов миссий с экипажем на Луну или Марс.