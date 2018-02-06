Исторический запуск самой мощной в мире ракеты Falcon Heavy (видео)

Falcon Heavy была разработана для доставки человека в космос и восстановления возможности полетов миссий с экипажем на Луну или Марс.

На сегодня, 6 февраля, запланировано историческое событие – запуск самой мощной в мире ракеты Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX.

Запуск состоится в промежутке времени с 22:30 до 01:30 по киевскому времени на космодроме им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета должна доставить на Марс красный спорткар Tesla Roadster, за рулем которого будет находиться манекен в скафандре. Этому предшествовали семь лет испытаний.

Как говорится в пресс-релизе SpaceX, Falcon Heavy станет самой мощной в мире ракетой с возможностью поднятия на орбиту почти 64 тонн, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом.

Читайте такжеВакарчук посетил SpaceX (фото)

Falcon Heavy сможет поднять более чем вдвое больше груза в сравнении с конкурирующей ракетой Delta IV Heavy. При этом, стоимость запуска втрое меньше. Falcon Heavy опирается на проверенное и надежное наследство Falcon 9.

Первый блок Falcon Heavy состоит из трех ядер Falcon 9 с девятью двигателями в каждом. Эти 27 двигателей "Merlin" вместе имеют силу, превышающую 18 работающих на полную мощность Боингов-747.

Falcon Heavy имеет два дополнительных боковых ускорителя, соединенных с первой ступенью. Они работают как жидкостные усилители, что по конструкции похоже на американскую ракету-носитель Delta IV Heavy или российскую Ангара.

Falcon Heavy была разработана для доставки человека в космос и восстановления возможности полетов миссий с экипажем на Луну или Марс.

«Важно помнить, что эта миссия является испытательным полетом. Даже если мы не завершим все экспериментальные вехи во время этого испытания, мы все равно будем собирать критические данные в течение всей миссии. В конце концов, успешная демонстрационная миссия будет измеряться качеством информации, которую мы можем собрать для совершенствования ракеты для наших нынешних и будущих клиентов», – отмечает компания SpaceX.

Трансляция, которая уже несколько раз переносилась из-за погодных условий, должна начаться в 22:45 по Киеву:

<