SpaceX впервые запустила ракету-носитель Falcon Heavy (видео)

Запуск состоялся в 22:45 по киевскому времени.

Сегодня, 6 февраля, произошло историческое событие: SpaceX успешно запустила самую мощную в мире ракету Falcon Heavy.

Falcon Heavy взлетела с космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

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Запуск состоялся в 22:45 по киевскому времени.

От второй ступени ракеты на 2-й минуте полета успешно отделились два из трех разгонных блоков. Третий блок доставит Tesla к гелиоцентрической орбите вокруг Солнца (используется для путешествий к Марсу).

Затем произошло отделение второй ступени и сброс головного обтекателя. Спустя 8 минут полета боковые ускорители совершили посадку на первую и вторую посадочные зоны, соответственно. Причем оба ускорителя сели почти одновременно.

Видео: CBC News

Вторая ступень ракеты должна была сесть на морскую платформу «Of Course I Still Love You», но связь с ней во время посадки была потеряна.

Ракета отправила полезную нагрузку - спорткар Tesla Roadster - на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Вероятность вывести ее непосредственно на околомарсианскую орбиту глава SpaceX Илон Маск назвал крайне малой.

В случае успеха этого проекта в 2018 году произойдет еще два пуска Falcon Heavy. Речь идет о миссиях Arabsat 6A (в интересах Саудовской Аравии) и Space Test Program 2 (для ВВС США).

Напомним, как говорится в пресс-релизе SpaceX, Falcon Heavy станет самой мощной в мире ракетой с возможностью поднятия на орбиту почти 64 метрических тонн, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом.

Первый блок Falcon Heavy состоит из трех ядер Falcon 9 с девятью двигателями в каждом. Эти 27 двигателей "Merlin" вместе имеют силу, превышающую 18 работающих на полную мощность Боингов-747.

Falcon Heavy имеет два дополнительных боковых ускорителя, соединенных с первой ступенью. Они работают как жидкостные усилители, что по конструкции похоже на американскую ракету-носитель Delta IV Heavy или российскую Ангара.

Falcon Heavy была разработана для доставки человека в космос и восстановления возможности полетов миссий с экипажем на Луну или Марс.