Согласно исследованию, лишь около 60% украинцев пользуются интернетом (инфографика)

С января 2017 года по январь 2018 количество интернет-пользователей в Украине увеличилось на 17%.

25,59 миллиона украинцев пользуются сетью интернет, что составляет 58% населения страны.

Такую информацию обнародовало международное агентство "We are social", специализирующейся на исследованиях в области медиа, в отчете "Digital in 2018", как сообщает "Экономическая правда".

По данным отчета, в Украине проживает 44,12 млн человек. 25,59 млн из них пользуются интернетом, что составляет 58% населения.

Мобильным интернетом пользуются 18,7 млн украинцев - это 42% населения.

Социальными сетями пользуются 29% жителей Украины – 13 млн человек. Из них с помощью мобильного телефона в соцсети выходят 22% населения - 9,5 млн.

С января 2017 года по январь 2018 количество пользователей соцсети Facebook увеличилось на 71%. Общее количество активных пользователей соцсети составляет 13 миллионов.

Количество пользователей Instagram выросло за год на 16% и составляет 7,2 млн.

С января 2017 года по январь 2018 количество интернет пользователей в Украине увеличилось на 17% (4 миллиона человек). В то же время, количество пользователей соцсетей уменьшилось на 24%, что также составляет 4 миллиона человек.

Согласно статистике, каждый день интернетом пользуются 72% пользователей, минимум раз в неделю – 21%, минимум раз в месяц – 4%, реже, чем раз в месяц, - 2% пользователей.