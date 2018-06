СМИ рассказали, как "Воля" продолжает работать в оккупированном Крыму

Журналистам удалось обнаружить прямую связь текущих структур украинской "Воли" и интернет-провайдера, продолжающего предоставлять услуги в Крыму, несмотря на международные санкции.

В пресс-службу украинского интернет-провайдера обратились с вопросом: почему у пользователей оккупированного полуострова был заблокирован доступ ВКонтакте и не ведет ли компании там деятельность до сих пор, передает AIN.UA.

"Компания "Воля" не ведет бизнес в Крыму. В 2014 году все телекоммуникационные активы были проданы российской компании – ООО "Телекоммуникационные системы" (ООО "ТС"). Изначально ООО "ТС" использовало товарный знак "Воля", но в последующем, как нам стало известно, самостоятельно зарегистрировало в Роспантенте свой товарный знак, под которым оказывает услуги сейчас", - говорилось в ответе "Воли".

В дальнейшем пресс-служба компании сообщила, что сделка с ООО "ТС" была заключена в июле 2014 года. В рамках сделки украинский интернет-провайдер продал "все телекоммуникационные активы". На вопрос, связывают ли на данный момент "Волю" и ООО "ТС" какие-либо договорные отношения в украинской компании ответили категорически: "Никакие. Отношений нет".

Отмечается, что единственным акционером ООО "ТС", владеющим 100% акций, является кипрская компания "Акорн Холдинг Лимитед" (Aquorn Holding LTD). Она зарегистрирована 15 апреля 2002 года с номером HE 129291. Ее юридический адрес на Кипре — Тессалоникис Николау Пентадромос Центр, 10 этаж, офис 1002, Лимассол, индекс 3025.

Всю структуру владения "Воля-Кабель", как говорится в расследовании, можно разделить на два горизонтальных слоя с двумя кипрскими "прокладками" между ними: в первом слое находятся четыре украинских юрлица-общества с ограниченной ответственностью: "Воля-Кабель", "Віа Медіа", "Телесвіт", "Київські телекомунакаційні мережі". Они имеют доли друг в друге. Это те компании, которые украинцы привыкли воспринимать под брендом "Воля".

"Долями в украинских юрлицах провайдера владеет промежуточная кипрская фирма Oisiw LTD. Ее единоличным владельцем является ключевое юридическое лицо структуры — кипрская Volia LTD. Эта фирма, в которой владеют долями все иностранные инвесторы", - отмечают журналисты.

В свою очередь, иностранные юрлица и инвестиционные фонды составляют второй слой. Среди них можно выделить несколько вертикальных ответвлений. К примеру, пять юридических лиц относятся к американскому фонду Providence Equity Partners LLC.

Еще одна крупная ветвь относится к международной компании прямых инвестиций SigmaBleyzer (работает и в Украине). У ее фондов есть ряд своих инвесторов, среди которых правительственный фонд Кувейта (Kuwait Investment Authority), швейцарский банк UBS AG и ряд других.

"Шесть из семи кипрских юрлиц в структуре "Воли": ключевое Volia LTD; Oisiw LTD, владеющее украинскими компаниями; Konkur Investments LTD, Braeside Investments LTD, UKRN III New World Growth Co. LTD, Ostrella LTD — все зарегистрированы по одному адресу: Тессалоникис Николау Пентадромос Центр, 10 этаж, офис 1002, Лимассол, индекс 3025", - рассказали журналисты.

"Теперь вспомним российскую компанию-провайдера ООО "ТС" и ее кипрского владельца Aquorn Holding LTD. Последний зарегистрирован по тому же адресу в Лимассоле — Тессалоникис Николау Пентадромос Центр, 10 этаж, офис 1002, Лимассол, индекс 3025", - добавили они.

Выходит, что владелец ООО "ТС" — Aquorn Holding Limited — зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и шесть из семи юрлиц в структуре "Воли", включая Volia LTD. Такое совпадение может объясняться использованием услуг единственного регистратора — Asoted Secretarial Limited.

Кроме того, директора Aquorn Holding Лев Блейзер и Роберт Судо являются одновременно директорами Volia LTD и других, связанных с ней офшорных компаний. Они же занимают руководящие должности в компаниях-инвесторах "Воли".

"Имеет ли прямое отношение "Воля" к Aquorn Holding Limited, а значит и к Крыму? Редакция получила выписку от кипрского регистратора по компании. Заявленный акционерный капитал Aquorn Holding Limited составляет 101 000 акцию стоимостью 0,03 евро за штуку. Из них было выпущено 100 500 акций. Всеми ими с 15 декабря 2010 года владеет единственная компания — Volia LTD", - говорится в расследовании.

Отмечается, что в 2014 году Aquorn Holding LTD параллельно с крымским провайдером владела 88,873% в одной из украинских компаний "Воли" — ООО "Київські Телекомунікаційні Мережі". В дальнейшем, публикуя структуру собственности за 2015 год "Воля-Кабель" сообщит о том, что Aquorn Holding LTD продала все эти акции компании Oisiw LTD.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в СМИ появилась информация о жалобах некоторых интернет-пользователей Крыма на блокировку ВКонтакте. При попытке зайти на сайт российской соцсети они видели сообщение о том, что доступ к данному ресурсу заблокирован согласно указу президента Украины №133/2017. Он ввел в силу решение СНБО о применении санкций к ряду российских компаний. Сообщение было подписано компанией "Воля".