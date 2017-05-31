"Воля" заблокировала в Севастополе ВКонтакте, Яндекс и mail.ru - СМИ

Утром 31 мая компания "Воля", работающая на территории оккупированных Севастополя и Крыма под названием «Телесистемы», выполнила указ президента Украины Петра Порошенко и заблокировала для своих пользователей на территории Севастополя доступ к ресурсам Яндекс, Майл и ВКонтакте.

Об этом сообщает местное издание ForPost.

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«Тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, контактов в социальных сетях, бизнес-возможностей и сервисов», – жалуется севастопольское издание.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.