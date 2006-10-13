Nissan готовит новое поколение купе 350Z (рисунок)

Компания Nissan в ближайшее время приступит к созданию нового поколения спортивного купе Nissan 350Z. По информации Edmunds.com, этот автомобиль будет готов к концу 2008 - началу 2009 года. То есть, уже после премьеры нового Nissan Skyline.

Как сообщают некоторые источники, близкие к Nissan, следующее поколение 350Z будет во многом походить на выпускаемый сейчас автомобиль. К примеру, новинка будет построена на слегка модернизированном шасси нынешней модели - она получит более широкую колею и немного другие настройки подвески. Сохранится и 3,5-литровый атмосферный двигатель V6, мощность которого, между тем, планируется довести до 325 лошадиных сил.

Новый Nissan 350Z изменится еще и внешне. Во-первых, автомобиль получит более широкий кузов с массивными колесными арками, увеличенный наклон лобового стекла и более узкие фары головного света. Во-вторых, не исключено, что дизайнеры Nissan сделают новинку более похожей на хэтчбек - за счет оригинального силуэта крыши и более массивной задней стойки.

Тем самым, как считают специалисты, руководство марки планирует развести 350Z и будущий Nissan Skyline по разным рыночным нишам.

Автолента.ру