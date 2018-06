Би-Би-Си выведет в интернет свои главные каналы

Британская вещательная корпорация Би-Би-Си объявила о начале прямого вещания всех своих телеканалов через интернет. С 27 ноября во всемирную сеть выйдут главные телеканалы корпорации - BBC One и BBC Two, сообщает The Times.

Онлайн вещание телеканалов BBC Three, BBC Four, СBBC, CBeebies и BBC News было организовано уже довольно давно, теперь же пользователям компьютеров и мобильных устройств станет доступна полная линейка продуктов Би-Би-Си.

Вещание организовано в рамках сервиса BBC iPlayer, который позволяет европейским пользователям смотреть программы Би-Би-Си, а жителям Великобритании еще и пользоваться архивом записей за последние семь дней.

Представитель корпорации отметил, что оплата обычного телевизионного сигнала будет также давать право пользоваться интернет-сервисами. Он пояснил, что целью нововведения является не привлечение телевизионной аудитории в интернет, а предоставление зрителям свободы выбора способа приема передач Би-Би-Си.

В прошлом году 25,3 миллиона домохозяйств Великобритании оплатили возможность принимать телевизионный сигнал Би-Би-Си, что принесло корпорации 3,37 миллиарда фунтов стерлингов.

Лента.ру