Ученые назвали негативные последствия искусственного освещения

13:38, 15 июля 2016
Наука и IT
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Медики из Нидерландов в ходе лабораторных экспериментов на мышах показали, что искусственный свет оказывает негативное влияние на здоровье грызунов. 

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Исследование опубликовано в журнале Current Biology, кратко о нем сообщает издание EurekAlert!, передает Лента.ру.

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В ходе экспериментов мыши в течение 24 недель находились в условиях искусственной освещенности. К концу этого времени у грызунов ухудшился ряд показателей здоровья - нормальная активность супрахиазматического ядра, связанная с циркадными ритмами, и прочность костной ткани.

Доступ мышей к естественному и регулярному освещению за две недели восстановил их состояние здоровья. Ученые полагают, что результаты эксперимента будут справедливы и для человека.

Как отмечают ученые, около 75% населения Земли в ночное время суток подвергается воздействию искусственного света, что может негативно сказаться на состоянии их здоровья.

Напомним, согласно результатам исследованиям, молекулы, содержащиеся во гранате, замедляют возрастные изменения в мышечных клетках.

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