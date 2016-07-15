Ученые назвали негативные последствия искусственного освещения

Исследование опубликовано в журнале Current Biology, кратко о нем сообщает издание EurekAlert!, передает Лента.ру.

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В ходе экспериментов мыши в течение 24 недель находились в условиях искусственной освещенности. К концу этого времени у грызунов ухудшился ряд показателей здоровья - нормальная активность супрахиазматического ядра, связанная с циркадными ритмами, и прочность костной ткани.

Доступ мышей к естественному и регулярному освещению за две недели восстановил их состояние здоровья. Ученые полагают, что результаты эксперимента будут справедливы и для человека.

Как отмечают ученые, около 75% населения Земли в ночное время суток подвергается воздействию искусственного света, что может негативно сказаться на состоянии их здоровья.

Напомним, согласно результатам исследованиям, молекулы, содержащиеся во гранате, замедляют возрастные изменения в мышечных клетках.