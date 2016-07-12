Биологи назвали гранат средством против старения

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Medicine, молекулы, содержащиеся во фрукте, замедляют возрастные изменения в мышечных клетках, передает Лента.ру.

Ученые впервые раскрыли механизм, который может позволить использовать гранат (Punica) для замедления старения. Особые молекулы, содержащиеся во фрукте, трансформируются под влиянием кишечной микрофлоры в вещество, защищающее клетки от одной из основных причин возрастных изменений.

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Со временем митохондрии - органоиды, снабжающие клетку энергией, - становятся все более подвержены нарушениям. Поврежденные органоиды постепенно накапливаются в клетке, в результате чего ослабевают функции последней. Существует предположение, что этот процесс лежит в основе развития, например, болезни Паркинсона. В своем исследовании биологи показали, что вещество, известное как уролитин А, может заставить клетку избавиться от "мусора", активируя процесс митофагии, то есть разрушение митохондрий.

В экспериментах ученые использовали мышей, а также свободноживущих нематод Caenorhabditis elegans.

Продолжительность жизни червей, которые подверглись действию уролитина, выросла на 45% по сравнению с контрольной группой. Опыты с лабораторными мышами показали, что вещество уменьшило число дефектных митохондрий в мышечных клетках грызунов, а также на 42% увеличило выносливость старых животных на беговой дорожке.

Предшественник уролитина А находится в плодах граната. Попадая в кишечник, эта молекула подвергается воздействию бактерий и превращается в вещество, обладающее омолаживающим действием. Однако не все люди способны производить уролитин А, поскольку в пищеварительном тракте могут отсутствовать подходящие микроорганизмы. Ученые планируют разработку специальных препаратов, содержащих полезную молекулу, и уже проводят первые клинические испытания на людях.

Напомним, медики из Новой Зеландии связали употребление алкоголя даже в малых дозах с высокой вероятностью смерти от рака в преклонном возрасте.