В Китае испытали управляемый силой мысли автомобиль
Сотрудники Нанкайского университета разработали машину, в которой не нужно крутить рули или давить на педали - транспортное средство управляется исключительно силой мысли.
Об этом сообщает в Facebook издание CCTVNews со ссылкой на Синьхуа.
В среду в Нанкайском университете успешно испытали управление автомобилем посредством мысленных приказов. В ходе испытаний успешно протестировали выполнение машиной таких команд как зажигание, езда вперед и назад, а также торможение.
Автомобиль оснащен компьютерной системой и устройствами электронного контроля, благодаря которым машина распознает мысленные приказы водителя, поступающие с 16 сенсоров, которые присоединены к телу человека.
Нанкайский университет разработал этот проект совместно с автомобильной компанией Great Wall Motor.
Лидер группы разработчиков Дуанг Фенг надеется, что данная технология поможет людям с ограниченными способностями водить автомобиль.
Дуанг заявил, что на данном этапе автомобиль еще не готов выйти на рынок, несмотря на успех всех проведенных испытаний.
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Разработчики планируют еще усовершенствовать электронную систему машины, сделав ее безопаснее и проще в эксплуатации.
Mind-controlled car hits the road in ChinaThere’s no need to hold the steering wheel or step on the gas anymore, as...Posted by CCTVNews on 15 липня 2015 р.