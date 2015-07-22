В Китае испытали управляемый силой мысли автомобиль

Об этом сообщает в Facebook издание CCTVNews со ссылкой на Синьхуа.

В среду в Нанкайском университете успешно испытали управление автомобилем посредством мысленных приказов. В ходе испытаний успешно протестировали выполнение машиной таких команд как зажигание, езда вперед и назад, а также торможение.

Автомобиль оснащен компьютерной системой и устройствами электронного контроля, благодаря которым машина распознает мысленные приказы водителя, поступающие с 16 сенсоров, которые присоединены к телу человека.

Нанкайский университет разработал этот проект совместно с автомобильной компанией Great Wall Motor.

Лидер группы разработчиков Дуанг Фенг надеется, что данная технология поможет людям с ограниченными способностями водить автомобиль.

Дуанг заявил, что на данном этапе автомобиль еще не готов выйти на рынок, несмотря на успех всех проведенных испытаний.

Читайте такжеБеспилотный автомобиль Google впервые попал в аварию: есть пострадавшие

Разработчики планируют еще усовершенствовать электронную систему машины, сделав ее безопаснее и проще в эксплуатации.