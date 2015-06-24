Голландские инженеры разработали беспилотник для рыбалки (видео)

Рыбакам предложили воспользоваться специальным беспилотником. Аппарат оборудован водонепроницаемой видеокамерой, которую он опускает на глубину. Как только рыбак увидел рыбу, дрон опускает туда наживку. Об изобретении сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Беспилотник разработала голландская компания Dronexpert. Ширина аппарата — 45 сантиметров, вес — два килограмма, а с собой он может взять до 500 граммов (наживка и грузило).

Вместо того, что закидывать удочку с берега водоема, рыбак будет прицеплять леску, наживку и грузило к беспилотнику, после чего тот вылетает на середину реки или озера, спускает в воду свою камеру и ищет наиболее богатое рыбой место. Как только это место найдено, дрон сбрасывает туда наживку и грузило, и возвращается к рыбаку.

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Аппарат оборудован специальными поплавками, не дающими ему утонуть. Кроме того, камера позволяет не только искать рыбу, но и замечать, когда крючок с наживкой погрузился в водоросли.

Идея такого аппарата пришла в голову Роджеру Борре (Roger Borre) и его коллегам, когда те разрабатывали подводную камеру радиоуправляемой лодки для доставки прикорма и оснастки (она используется при ужении карпа). Переносить наживку к рыбному месту способен и беспилотник, решили голландцы.

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Хотя устройство пока находится на стадии разработки, рыболовы уже выступили против использования беспилотников для поиска рыбы. Новая технология идет вразрез с идеалами, прописанными в «Искусном рыболове» Исаака Уолтона (1633) — библии этого вида спорта. «Рыбалка основана на искусстве приманивания рыбы собственными силами, а не с помощью радиоуправляемого монстра», — заявил сотрудник британской федерации рыболовов Angling Trust.