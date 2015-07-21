Новый спорткар от Lexus пульсирует огнями в ритме сердца водителя (видео)

Новая модификация спорткара Lexus RC F синхронизирована с сердцем водителя. В частности, во время движения автомобиль пульсирует огнями в ритме сердца своего хозяина.

Прикрепленный к водителю монитор человеческого сердцебиения отправляет данные на специальную плату управления в автомобиле, которая трансформирует ритм сердца в специальные сигналы, сообщает Новое время.

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Для демонстрации сердцебиения на кузов автомобиля была нанесена электро-люминесцентная краска, которая с помощью новой биометрической технологии визуально показывает эмоциональное и физическое состояние человека, который находится за рулем авто, сообщает Mashable. Кроме того, авто оборудовано светодиодными панелями.

«Мы видели, что происходит с сердцебиением человека на пассажирском сидении во время поездки на быстрой скорости с профессиональным драйвером по трассе. Таким образом родилась идея продемонстрировать связь автомобиля с человеком», - говорит директор по инновациям в компании M&C Saatchi Бен Купер.

Видео: LexusAustralia