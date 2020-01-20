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SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon (видео)

09:55, 20 января 2020
Наука и IT
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В США взорвали ракету Falcon 9 успешно испытали корабль Crew Dragon / Twitter, Jim Bridenstine

Американская компания SpaceX провела успешные испытания системы катапультирования пилотируемого корабля Crew Dragon. Следующим шагом компании может стать полноценный запуск в космос корабля с экипажем на борту.

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Видео с испытаний опубликованы в Twitter компании. Сообщается, что Crew Dragon отделился от ракеты Falcon 9, что доказывает способность корабля обеспечить безопасность экипажа в случае возникновения критической ситуации.

Как сообщает Spaceflight now, специалисты устроили спланированный сбой и взрыв ракеты над Атлантическим океаном, примерно через полторы минуты после ее взлета с Космического центра Кеннеди. При взрыве модуль для экипажа отделился от ракеты и удалился от нее на безопасное расстояние с помощью восьми мощных двигателей SuperDraco. После этого капсула раскрыла парашюты и успешно приводнилась в океане.

Отмечается, что глава SpaceX Илон Маск и представители NASA остались довольны испытаниями. Следующим шагом для программы Crew Dragon должен стать космический полет с астронавтами на борту.

Астронавты NASA Даг Хёрли и Боб Бенкен уже готовятся к миссии под названием  Demo-2 – они должны будут добраться на Crew Dragon до Международной космической станции. По словам Илона Маска, полет может состояться во втором квартале этого года.

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