SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon (видео)

Американская компания SpaceX провела успешные испытания системы катапультирования пилотируемого корабля Crew Dragon. Следующим шагом компании может стать полноценный запуск в космос корабля с экипажем на борту.

Читайте такжеSpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников глобального интернета Starlink (видео)

Видео с испытаний опубликованы в Twitter компании. Сообщается, что Crew Dragon отделился от ракеты Falcon 9, что доказывает способность корабля обеспечить безопасность экипажа в случае возникновения критической ситуации.

Как сообщает Spaceflight now, специалисты устроили спланированный сбой и взрыв ракеты над Атлантическим океаном, примерно через полторы минуты после ее взлета с Космического центра Кеннеди. При взрыве модуль для экипажа отделился от ракеты и удалился от нее на безопасное расстояние с помощью восьми мощных двигателей SuperDraco. После этого капсула раскрыла парашюты и успешно приводнилась в океане.

Watch live as SpaceX tests Crew Dragon’s in-flight launch escape capabilities https://t.co/lcfz0LS8O9

Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk