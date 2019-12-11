SpaceX назвала дату полета пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС

Космический корабль Crew Dragon, предназначенный для полета астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли на космическую станцию, находится в последние недели на заводе SpaceX в Южной Калифорнии.

Компания SpaceX заявила о том, что первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции может состояться уже в феврале.

Правда, к этому времени корабль должен пройти еще несколько тестов, признает руководство компании, пишет НВ.

Как рассказала президент компании SpaceX Гвен Шотвелл на встрече с журналистами, уже 4 января будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon.

Этот старт Crew Dragon, который официально называется испытанием на отказ в полете, позволит убедиться, что капсула может безопасно избежать аварии во время запуска. В тестовом запуске, который намечено провести в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, на борту не будет астронавтов.

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При условии удовлетворительного завершения тестов, а также серии испытаний с парашютным спуском, Crew Dragon может быть готов к пилотируемому полету уже в феврале, когда астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли вылетят на Международную космическую станцию.

Космический корабль Crew Dragon, предназначенный для полета астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли на космическую станцию, находится в последние недели на заводе SpaceX в Южной Калифорнии. SpaceX надеется отправить космический корабль с завода к концу декабря для испытаний в термовакуумной камере, а затем доставить капсулу в космический центр Кеннеди во Флориде для окончательных проверок

«Мы надеемся на первый полет с экипажем в феврале», — сказала Шотвелл.

Добавим, американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle в 2011 году была выведена из эксплуатации, после чего экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз».