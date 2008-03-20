Российский боевой самолет взорвался в воздухе

Штурмовик Су-25 ВВС России сегодня потерпел катастрофу в Приморье в ходе выполнения учебного полета.

Как сообщил ИТАР-ТАСС начальник службы информации и общественных связей ВВС полковник Александр Дробышевский, "катастрофа произошла в 10:33 по местному времени в 143 км от Владивостока". "Пилот самолета погиб, на земле жертв и разрушений нет", - уточнил представитель ВВС. Самолет выполнял полет с аэродрома Черниговка.

По словам А.Дробышевского, "решением главкома ВВС полеты самолетов Су-25 временно приостановлены". "Для расследования причин катастрофы в авиагарнизон Черниговка вылетела комиссия Минобороны РФ, - отметил он. - Военная прокуратура Владивостока возбудила уголовное дело. По предварительным данным, в ходе выполнения боевой стрельбы произошел отказ авиационной техники, приведший к катастрофе".

В главном управлении МЧС РФ по Приморскому краю уточнили, что катастрофа произошла над военным полигоном в районе озера Ханка у пункта Новосельское в Спасском районе на юго-западе края во время тренировочного полета. Самолет упал на сопки в 5 км от восточного берега озера Ханка. По предварительной версии, самолет взорвался в воздухе. Рассматриваются несколько версий происшедшего, в том числе взрыв боекомплекта.

Поисково-спасательные работы ведутся подразделениями Дальневосточного объединения ВВС и ПВО. В штабе авиационного объединения случившееся пока не комментируют. На место катастрофы уже вылетела комиссия Дальневосточного объединения ВВС и ПВО.

Штурмовик Су-25 создан в ОКБ имени Сухого. Самолет предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск, был поставлен на производство в 1978 г. В начале 1980-х годов он успешно прошел испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. Максимальная скорость полета у земли - 975 км/час. На вооружении Су-25 находятся пушки калибра 23 мм и 30 мм, управляемые ракеты класса воздух-воздух, неуправляемые ракеты, бомбы, в том числе и с лазерным наведением.

Прайм-ТАСС