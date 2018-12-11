Киберполиция предупреждает о распространении вируса, замаскированного под сообщения от госучреждений

Созданное вредоносное программное обеспечение нацелено на пользователей операционной системы MS Windows.

Специалисты из киберполиции сегодня, 11 декабря, начали фиксировать факты распространения вредоносного программного обеспечения, замаскированного под сообщения от госучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на департамент киберполиции.

«В целом оно было нацелено на пользователей, которые являются частными нотариусами Украины. Для передачи вредоносного программного обеспечения (далее - ВПО) правонарушители использовали почтовые сервисы украинских компаний www.ukr.net и www.i.ua. Сообщения с вредными приложениями поступали бы от имени государственных учреждений, в том числе судов различных инстанций», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что для заражения компьютеров пользователей злоумышленники использовали несколько видов ВПО, которые имеют сходный функционал. При этом использовались различные методы их распространения: например, пользователи получали архивные файлы, которые внешне выглядели как файлы формата .pdf.

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Отмечается также, что преступники даже подделали содержание этих файлов - внешне они выглядели как отсканированный документ, созданный от имени государственного учреждения. В других случаях распространение вируса происходило с помощью документов формата .docx со встроенным вредоносным "OLE" объектом. После открытия документа пользователем происходил запуск вредоносного программного обеспечения. Автоматически происходило добавления записи в реестр операционной системы для его автозагрузки.

«Во время углубленного анализа специалисты по киберполиции установили, что ВПО каждый раз запускалось с папки системного диска по ссылке -:\ProgramData\Microtik\winserv.exe. Обнаруженное вредоносное программное обеспечение переходило в скрытый режим ожидания соединения и в полной мере предоставляло доступ к ресурсам компьютера жертвы. Согласно результатам анализа, указанное ВПО является модифицированной версией легального программного обеспечения RMS TektonIT», - отметили в полиции.

Департамент киберполиции, во избежание заражения своих компьютеров советует пользователям ни в коем случае не открывать письма от сомнительных адресатов с сомнительным содержанием. Перед открытием лучше получить подтверждение у отправителя такого письма другими возможными средствами связи. Кроме того, установить лицензионное программное обеспечение операционной системы и использовать антивирусные программы, систематически обновлять операционную систему и программные продукты, не предоставлять доступ посторонним лицами к персональному компьютеру.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники киберполиции в Сумской области разоблачили 19-летнего жителя города Кривой Рог, который создавал вирусы и продавал их через интернет.

В частности, злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение, которое, попадая в компьютер, пострадавшего, похищала пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях.