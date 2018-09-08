Киберполиция поймала хакера, который создавал вирусы и продавал их через интернет

Злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение, которое похищает из компьютеров пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях, а также предоставляет доступ к веб-камерам.

Работники киберполиции в Сумской области разоблачили 19-летнего жителя города Кривой Рог, который создавал вирусы и продавал их через интернет.

Как сообщает Департамент киберполиции Нацполиции, злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение, которое, попадая в компьютер пострадавшего, похищало пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях.

Кроме того, разработанная хакером программа предоставляла доступ к веб-камере пораженного компьютера, в результате чего злоумышленники могли следить за владельцем техники.

Работники Слобожанского управления совместно с коллегами из управления информационных технологий и программирования в восточном регионе Департамента киберполиции провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника. Во время предварительного осмотра компьютерной техники специалисты из киберполиции нашли подтверждение того, что молодой человек самостоятельно разрабатывал ВПО с целью сбыта другим лицам. Оплату получал на электронный кошелек российской платежной системы, после чего переводил на личный счет одного из украинских банков.

Кроме компьютерной техники, в доме хакера полицейские обнаружили поддельные удостоверения сотрудника МВД и ребенка-сироты, а также переделанный пистолет без каких-либо разрешительных документов. По словам владельца, оружие он переделал самостоятельно.

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Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве работниками киберполиции задержаны несколько лиц, которые подозреваются в преступлениях в сети интернет. Хакеры завладевали чужими страницами в социальной сети Instagram и требовали денег за возврат доступа к ним законным владельцам. Правоохранителям известно об около тысячи аккаунтов, которые взломали злоумышленники.