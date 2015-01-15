Программа Google Translate сможет делать устные переводы

Теперь приложение сможет автоматически распознавать устную речь и переводить ее, утверждают в компании, передает ВВС Украина.

Обновление, которое выпустили в среду, также позволяет переводить письменный текст с помощью камеры телефона.

Но один ученый говорит, что приложение не сможет понять сложные лингвистические конструкции.

"Он может быть полезным для неких базовых вещей. Например, моя мама не говорит ни на одном иностранном языке, но любит путешествовать, поэтому с его помощью она могла бы не потеряться в чужом городе", - говорит Ариана Богейн, старший лектор иностранных языков с Нортумбрийского университета.

"Но программа никогда не сможет почувствовать нюансы, культурные отсылки или юмор", - считает специалист.

Ранее Google Translate могла переводить сказанные или напечатанные фразы и произносить их. Но она делала это фраза за фразой, а не в режиме реального времени.

Читайте такжеGoogle запустила сервис беспроводной трансляции музыки

Кроме того, пользователи программы могут переводить письменный текст - причем для этого даже не нужен wi-fi.

"Программа Translate и раньше позволяла сфотографировать текст на камеру телефона и перевести его на 36 языках. Теперь мы выводим эту возможность на новый уровень, который позволит вам немедленно перевести текст", - заявили в Google.

"Просто наведите камеру на знак или текст и перевод появится поверх него на экране, даже если у вас нет интернета или другого соединения".

По словам компании, эта опция позволяет переводить с английского на французский, немецкий, русский, итальянский, испанский и португальский языки, а также наоборот.

В Google говорят, что пользователи также могут "нажать на микрофон, чтобы перейти в режим голосового перевода, нажать на микрофон еще раз - и Google Translate автоматически распознает, какой из двух языков сейчас звучит".

В компании заявили, что обновление "на один шаг приближает людей к тому, чтобы (их смартфон. - Ред.) превратился в универсальный переводчик, а в мире исчезли языковые барьеры".

Языковед Ариана Богейн признает, что программа полезна для туристов, но говорит, что на таких мероприятиях, как саммит Евросоюза ее вряд ли будут использовать.

По ее словам, онлайн-переводчики передают лишь общий смысл сказанного, но "при таком переводе много теряется".

"Одно слово может иметь разные значения в зависимости от контекста, и я не думаю, что инструменты для такого перевода уже существуют", - говорит она.

"Когда мы, преподаватели, просим студентов сделать перевод, то сразу замечаем, кто использовал машинный перевод, потому что там неестественные конструкции. Содержание более-менее присутствует, но много теряется", - говорит она.

"Вряд ли это сможет заменить 15 лет обучения", - добавляет специалист.

На рынке уже присутствуют другие программы для голосового перевода, а в прошлом месяце такую функцию добавил Skype.