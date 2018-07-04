Сотрудники разработчиков приложений могут читать письма пользователей Gmail - WSJ

Как правило, почту подписчиков сторонних приложений сканирует программное обеспечение, однако для его настройки компании регулярно привлекают сотрудников.

Сотрудники сторонних разработчиков имеют доступ к содержанию почты пользователей Gmail, подписавшихся на определенные сервисы.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что речь может идти, к примеру, о приложениях для сравнения цен или планирования путешествий.

"Google не раскрывает, сколько приложений имеют доступ к Gmail. <…> Почти любой может создать программу, которая привязывается к аккаунту Gmail, с помощью программный интерфейса приложения, или API. Когда пользователь открывает одну из этих программ, ему показывают кнопку с просьбой разрешить доступ к их почтовому ящику", - пишет WSJ.

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Как правило, почту подписчиков сканирует программное обеспечение, однако для его настройки компании регулярно привлекают сотрудников; один из собеседников издания назвал это распространенной практикой.

Как выяснила WSJ, в 2016 году сотрудник компании Return Path прочел восемь тысяч писем.

В Google заявили, что предоставляют данные только проверенным разработчикам и лишь тогда, когда пользователь явно дал разрешение на доступ к почте. The Wall Street Journal отмечает, что по крайней мере некоторые из разработчиков прямым текстом не спрашивают у пользователей разрешения на прочтение писем.

Напомним, в 2017 году Google объявил, что перестанет сканировать почту пользователей для персонализации рекламы.

Почтовым сервисом Gmail пользуются 1,4 миллиарда человек.