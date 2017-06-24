Google перестанет сканировать почту пользователей Gmail

Компания Google откажется от сканирования содержания почтовых ящиков пользователей Gmail. Об этом говорится в сообщении компании, передает republic.

Согласно заявлению, это произойдет в течение 2017 года, точная дата не называется. Google использовал автоматическую индексацию для персонализации рекламы.

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Теперь Gmail будет работать так же, как и остальные сервисы компании: рекламные объявления в них показываются на основе настроек пользователя, который при этом может отключать персонализацию.

Ранее компания перестала просматривать почтовые ящики людей, использующих платные приложения G Suite без рекламы.

TechCrunch отмечает, что такое решение, скорее всего, связано с тем, что Google больше не нуждается в этих данных и «уже все знает о своих пользователях».