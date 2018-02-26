Американские ученые создали "искусственный глаз"

Помимо использования для развития технологий, искусственная линза может в будущем применяться в офтальмологии.

Ученые из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете разработали металинзу, которая устроена аналогично человеческому глазу. Ее фокусное расстояние может изменяться с помощью искусственных мышц.

Об изобретении сообщает republic со ссылкой на The Harvard Gazette.

Человеческий глаз с помощью цилиарной мышцы может менять кривизну хрусталика - линзы, которая фокусирует отражение световых лучей от объекта. За счет этого глаз может одинаково хорошо видеть и различать предметы, находящиеся на различном расстоянии.

Читайте такжеIntel придумала "умные очки", которые проецируют изображение прямо на сетчаткуАмериканские физики создали аналог такого устройства, используя металинзы - массив наночастиц, расстояния между которыми меньше длины волны. Оптические параметры системы ученые решили менять с помощью изменения расстояний между наночастицами.

Толщина линзы составила 30 микрометров. В качестве искусственной мышцы, управляющей оптическими свойствами искусственного глаза, использовалось электромеханическое устройство из диэлектрического полимера и электродов. При подаче различного напряжения на электроды металинза могла сжиматься или растягиваться; таким образом ее фокусное расстояние уменьшалось или увеличивалось.

"Это показывает широкие возможности использования встроенного оптического масштабирования - в камерах мобильных телефонов, очках и приборах виртуальной и дополненной реальности", - заявил один из авторов исследования.

Помимо использования для развития технологий, искусственная линза может в будущем применяться в офтальмологии. По мнению ученых, с помощью искусственного глаза можно корректировать дефекты спектра видения, в частности, астигматизм.