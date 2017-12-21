В Америке разработали вирус, который может вылечить слепоту (видео)

В Америке разработали вирус, который, как утверждают ученые, может вылечить генетическую болезнь глаз. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, вирус, который проникает в глаза, способен вылечить генетическую болезнь глаз, которая вызывает слепоту. Его уже одобрило управления по санитарному надзору за качеством медикаментов. Секрет - в технологии "редактирования генов".

Механизм его действия такой: к не вредному вирусу, будто ошейник на пса, цепляют нужный ген, а потом вживляют его человеку в организм. Вирус обживается с новым хозяином, а "ошейник" начинает работать вырабатывая правильные белки. Они закодированы таким образом, что ремонтируют сломанную генетическую структуру.

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Требуется всего 2 укола - по одному в каждый глаз. Однако технология не из дешевых - такой "ремонт" стоит миллион долларов.

Ранее сообщалось, что ученые создали лазер, который обнаруживает некачественные продукты.