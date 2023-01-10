Визит дочери российского министра обороны в Дубай представители властей РФ пока никак не комментировали.

Депутат от "Единой России" Денис Долженко на фото "спалил", где провела новогодние праздники дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. И это не холодный российский город, а Дубай.

Так, российский народный избранник отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах, в теплом Дубае. Об этом свидетельствует его снимок, опубликованный в соцсетях 6 января 2023 года, пишет SOTA.

На следующий день депутат-единоросс выложил фото с дочерью Шойгу Ксенией и проставил геотег "Вологда". Выдал их бренд Louis féraud на фоне, в вышеупомянутом российском городе таких нет, отмечают журналисты.

Видео дня

По деталям на снимке SOTA определила, что он был сделан в Дубае у бутика Louis féraud в ТЦ рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Издание полагает, что дочь министра обороны РФ провела в ОАЭ новогодние праздники.

То есть пока Шойгу отправляет на смерть российских "мобиков", его родная дочь развлекается в теплых краях. Правда, пытается это скрывать, но пока выходит так себе.

Как подсанкционная подруга дочери Путина посещает Италию

Ранее Наталья Попова, сотрудница фонда "Иннопрактика", которым руководит дочь Путина Катерина Тихонова, опубликовала в своих соцсетях фотографии из Рима. Внимание на снимки попавшей под санкции Поповой обратила журналистка Фарида Рустамова.

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