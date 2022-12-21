По его словам, задача российской армии на 2023 год - продолжить так называемую "специальную операцию" в Украине до ее завершения.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости довести численность вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона человек, в том числе, 695 тысяч контрактников. При этом возраст призыва россиян в РФ планируют увеличить с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

Во вторник, 21 декабря, на заседании коллегии Минобороны Шойгу заявил, что их задача на 2023 год - продолжить так называемую "специальную операцию" в Украине до ее завершения, передают росСМИ.

Кроме того, по словам Шойгу, РФ планирует сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, и армейский корпус в Карелии на границе с Финляндией.

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Также Шойгу заявил, что на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения россияне планируют поставить 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Среди прочего Шойгу поручил принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160м.

Потери России в Украине

Напомним, потери России в Украине по состоянию 21 декабря почти достигли отметки в 100 тысяч человек. С 24 февраля украинские бойцы ликвидировали около 99740 захватчиков.

Также Россия потеряла: вражеских танков - 3002, боевых бронированных машин – 5979, артиллерийских систем - 1972, РСЗО - 412, средств ПВО - 212, самолетов - 282.

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