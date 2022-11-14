Путин боится ставить кого-то другого, поскольку 100% доверяет Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин не собирается лишать должности министра обороны России Сергея Шойгу, несмотря на его неэффективность.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Радио НВ пояснил, что критика в адрес Шойгу в России ни на что не влияет, поскольку за ним стоит Путин.

"Его влияние на армию и военные действия относительно невелико, но все же за ним стоит Путин. Путин неоднократно давал понять, что не будет менять Шойгу. Это во многом выравнивает для него ситуацию. И многие из тех, кто не уважает его или считает его глубоко неэффективным, вынуждены с ним мириться, потому что за ним стоит Путин и не собирается его сливать", — убежден чиновник.

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По словам Денисенко, Минобороны РФ - это огромный механизм, который позволяет управлять неограниченными людскими и почти не ограниченными финансовыми ресурсами.

"Путин прекрасно понимает, как работает система. И сейчас убрать Шойгу, поставить кого-то непонятного для него, — это получить возможность очень серьезных проблем. В частности той, что армия на этом этапе, во время войны, сильнее ФСБ. Поэтому он очень боится любого другого, кроме Шойгу, которому он 100% доверяет", — подытожил советник главы МВД.

Путин и Шойгу: последние новости

Ранее Денисенко заявлял, что Путин не смог уволить Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, поскольку боится полного захвата власти представителями ФСБ.

Аналитики Института войны считают, что Путин намерен восстановить авторитет Шойгу, чтобы уравновесить растущее влияние так называемой радикальной группы силовиков, критикующей Минобороны.

По мнению эксперта Коваленко, Путин готовит фундамент для масштабной "чистки" в Минобороны РФ в 2023 году. Апогеем этой "чистки" станет не просто смещение Шойгу, а обвинение его в провале вторжения в Украину и судебный процесс.

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