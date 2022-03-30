Лишь в 2021-2022 годах Кадыров мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз, и вряд ли он жил в отелях.

Журналисты-расследователи отыскали в Дубае (ОАЭ), который стал прибежищем для российской элиты после военного вторжения РФ в Украину, роскошную виллу пособника Путина, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Издание отмечает, что лишь в 2021-2022 годах Кадыров мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз – именно столько раз, по данным публичных онлайн радаров, в ОАЭ приземлялся его частный самолет. Роскошный Airbus A319 стоимостью около 80 миллионов долларов у Кадырова появился в 2013 году, а в поле зрения российских журналистов он попал в 2017 году, когда фото из одной из спален самолета опубликовал российский пропагандист и певец Тимати.

В том, что самолет принадлежит именно Кадырову, у журналистов УП нет никаких сомнений: если проанализировать все перелеты этого борта, то нельзя не заметить, что "домашний" аэропорт в него – именно аэропорт города Грозный (Чечня), а перелеты самолета совпадают с немногочисленными международными визитами и встречами в Москве Кадырова. В целом, борт посещает Эмираты чуть ли не каждый месяц.

При этом журналисты уверены, что во время всех этих визитов человек финансового уровня Кадырова вряд ли пользуется отелями.

В подтверждение этой теории расследователи проанализировали последние рейсы самолета в ОАЭ. Так, 26 февраля 2022 года самолет Кадырова на один день посетил Дубай. До этого 23 февраля музыкант из эмиратов выложил в Инстаграм фото, которое он подписал "с вице-президентом Чечни".

На фото действительно заместитель Кадырова Адам Делимханов, который, по словам самого главы Чечни, с первых дней руководит кадыровцами, которые вместе с другими наемниками в составе российской армии начали полномасштабное вторжение в Украину в ночь с 23 на 24 февраля.

Журналисты отмечают, что фото удалось найти по геотегу пятизвездочного отеля Jumeirah Zabeel Saray, который располагается на известной насыпной пальме Дубая Джумейра. Стоимость самого дешевого номера в отеле – 700 долларов в сутки. Виллы при отеле стоят около 3 тысяч долларов в сутки. На этой территории также есть и частные виллы. Вдвое меньшие по размеру виллы, чем та, которая якобы принадлежит Кадырову, можно сейчас найти в продаже стоимостью около 7 миллионов долларов.

По информации источников "Украинской правды", именно на территории этого отеля – одна из вилл Рамзана Кадырова. По этому же геотегу расследователи УП нашли и других представителей ближайшего окружения Кадырова.

Среди них – Заур Таймасханов, который является старшим офицером подразделения "СОБР Терек" Российской Федерации, а проще говоря – офицер кадыровского спецназа. В его профиле в Инстаграм журналисты отыскали две фото 2014 и 2017 годов, на которых Таймасханов фотографируется на фоне виллы. Это и есть та самая вилла Кадырова на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Вилла Кадырова под номером 21 – одна из двух крупных и имеет удобное уединенное расположение.

В качестве доказательства журналисты приводят кадры из репортажа телеканала "Грозный", который в 2017 году сообщал о встрече Кадырова в Дубае с руководителем одной из крупнейших местных строительных компаний. Встреча состоялась ночью просто на вилле Кадырова, где он позже встречался и с другими представителями строительных компаний, в том числе в 2021 году.

Также журналисты заметили в гостиной частные фотографии Кадырова.

Этот интерьер узнается и на фото Кадырова с боксером Майком Тайсоном в 2017 году.

При этом издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Рамзан Кадыров уже сделал несколько попыток создать фейки о якобы своем пребывании в Украине. В то же время он опроверг информацию о том, что его семья и семьи его окружения находятся в Дубае.

После полномасштабного вторжения России в Украину источники УП наведались на территорию отеля и смогли сделать фотографии виллы Кадырова, у которой также был замечен Rolls-Royce.

На меньшей вилле, которая располагается рядом, по данным собеседников "Украинской правды", постоянно проживают 3-4 чеченских охранника Кадырова – на случай, если Кадыров или члены его семьи решат заглянуть туда снова.

А за самой виллой Кадырова, по данным издания, следит его официальный советник и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов. На странице Даудова в Инстаграм много фото, в том числе вместе с сыном Кадырова Адамом – у той самой виллы в Дубае в 2021 году.

Также есть фото Даудова у той самой виллы Кадырова в компании двух охранников главы Чечни. Справа – офицер спецназа отряда быстрого реагирования российской Нацгвардии в республике Чечня Зайнуддин Зангев.

Если перейти на его профиль, то он пуст. Но если посмотреть фото и видео, где Зангев был отмечен, то можно увидеть, что он сейчас может участвовать в военных действиях в Украине. Или, как и его начальник Рамзан Кадыров, делает вид, что участвует в боевых действиях в Украине, снимая фейковые видео, хотя на самом деле находится в Чечне и мечтает о Дубае.

Как сообщал УНИАН, 13 марта советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал, что Рамзан Кадыров находится в Иванкове под Киевом и отсиживается в подвале.

14 марта Кадыров заявил, что находится в Гостомеле (город недалеко от столицы Украины). Позже СМИ выяснили, что лидер Чечни не был в то время на украинской территории.

28 марта пропагандистские телеграмм-каналы начали распространять информацию, что Кадыров находится в городе Мариуполь Донецкой области и сам руководит "спецоперацией".

Чуть позже пропагандисты опозорились, опубликовав якобы фото "молитвы Кадырова в Украине" , сделанное на фоне российской АЗС.