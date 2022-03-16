Глава Чечни находился в Грозном, когда распространял информацию якобы о своем пребывании в Гостомеле.

Глава Чеченской республики, "пехотинец Путина" Рамзан Кадыров не находился на территории Украины в течение последней недели, хотя и публиковал провокационные видео якобы вблизи Киева.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ и данные онлайн-сервисов.

13 марта путинские пропагандисты массово распространили видео, на котором чеченцы якобы докладывают Кадырову о положении дел в Украине. Ролик якобы снят под Киевом.

В то же время украинская власть не подтверждала пребывание Кадырова в Украине. Однако советник главы Офиса президента Алексей Арестович пообещал, что ВСУ ликвидирует Рамзана "дон" Кадырова, если он находится на территории нашего государства. Тот ответил на заявление Арестовича быстро.

"Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твою дверь?",- заявил Кадыров в соцсетях.

14 марта Кадыров заявил, что находится в Гостомеле в 25 км от Киева.

В МВД Украины не владеют информацией, или Кадыров вообще приезжал в Украину. Как пояснил советник главы министерства Вадим Денисенко, видео рассчитано на чеченцев, чтобы оправдаться за большие потери. Ведь в первые дни войны значительная часть гвардии Кадырова была разбита под Киевом, в частности, погиб один из его генералов.

По информации источников УП в СБУ, Кадыров использует два телефонных номера. Данные украинских мобильных операторов за последние 7 дней свидетельствуют о том, что эти номера Кадырова не подключались в роуминге к украинским вышкам связи.

Журналисты проверили страну и город, где находится номер телефона Кадырова, с помощью публичного онлайн-сервиса. Этот сервис генерирует ссылку, которая позволяет обнаружить местонахождение номера как только пользователь перейдет по ссылке. При этом пользователь ни о чем не догадывается, ведь по линку он переходит на обычный сайт, указанный в ссылке.

"Мы написали Кадырову сообщение в мессенджере Телеграмм, представились журналисткой "РИА новости" и добавили ссылку на статью именно в тот день, когда, по словам Кадырова, он находился в Украине и под Киевом", - отмечает издание.

Кадыров перешел по ссылке, поэтому издание получило данные о его передвижении. Полученные данные свидетельствуют о том, что он не был в Украине.

Сервис выявил такую геолокацию Кадырова: Российская Федерация, город Грозный.

Итак, Кадыров соврал, что находится в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Кадыров находился в Грозном хоть сам несколько дней назад заявлял о приезде в Украину.

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