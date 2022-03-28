Главе Чечни также приписали встречу с российским генералом, который уже уничтожен в Украине.

Глава Чечни (входит в состав Российской Федерации) Рамзан Кадыров находится в городе Мариуполь Донецкой области и сам руководит "спецоперацией".

О том, что Кадыров в Украине пишет Telegram-канал "Оперативные сводки", ссылаясь на сведения источников, близких к окружению чеченского лидера.

По его данным, Кадыров в Мариуполе встречался с начальником штаба 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генералом Андреем Мордвичевым.

Сам лидер Чечни в своем канале в Telegram не писал о прибытии в Мариуполь, но сообщал о якобы зачистке города.

Ранее сообщалось, что Андрей Мордвичев был убит 19 марта в Чернобаевке.

13 марта советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал, что Рамзан Кадыров находится в Иванкове (располагается под Киевом) и отсиживается в подвале.

14 марта Кадыров заявил, что находится в Гостомеле (город недалеко от столицы Украины). Позже СМИ выяснили, что лидер Чечни не был в то время на украинской территории.

Напомним, российские войска в начале 24 февраля вторглись на территорию Украины. Власти РФ назвали вторжение в Украину "спецоперацией", в частности, для "денацификации" нашей страны.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Мариуполь. Город заблокировали оккупанты, мирные жители оказались без тепла, воды и еды и не могли спокойно выехать.

В середине марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что количество жертв российских обстрелов в городе может приближаться к 20 тысячам.

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