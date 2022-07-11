Предварительно, взрывы слышали в районе аэропорта.

Неспокойная ночь выдалась в приграничных районах Российской Федерации. В Белгороде снова слышны "хлопки".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что местные жители слышали два взрыва. При этом указано, что причина неизвестна.

"Читатели пишут, что хлопки были слышны в районе аэропорта", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ростовской области России после атаки неизвестного беспилотника загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

В российском Белгороде в ночь на 3 июля снова были слышны "громкие звуки". Власти Белгорода предупредили напуганных взрывами людей, что спать спокойно они уже не смогут.

Позже стало известно, что в результате действий российских военнослужащих в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки. Жители села и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через Российскую Федерацию в страны Европы любыми доступными путями.

Местные власти тут же заявили, что во всем виновата Украина. Но есть одна нестыковка. На фото с места удара заметили часть ракеты российского производства - ЗРК "Панцирь-С".

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